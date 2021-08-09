Впервые с 29 июня во Владимирской области выявили менее 200 заболевших коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что за прошедшие 24 часа на территории региона лабораторно подтверждены 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прежде менее 200 новых инфицированных регистрировались 29 июня.

Лидеры по заболеваемости

В лидерах по суточному приросту по-прежнему город Владимир. В областном центре положительные тесты на COVID-19 получил 51 человек. 17 случаев заболевания коронавирусом выявлены в Гусь-Хрустальном районе; 16 — в Ковровском; 15 — в Муромском; 13 — в Вязниковском; 12 — в Александровском; 11 — в Кольчугинском; по 10 — в Юрьев-Польском и Суздальском; 9 — в Собинском; 8 — в Петушинском; 7 — в Камешковском; по 6 — в Гороховецком и Киржачском; 4 — в Меленковском; 2 — в Селивановском; по одному — в Судогодском районе и городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 45 065 случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на 8 августа в медицинских организациях региона действуют 1852 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 77%, свободны 425 коек.

Высоким остается уровень летальности от коронавируса в регионе. За выходные от болезни и ее осложнений скончались 14 человек. Сегодня печальный список пополнился еще двенадцатью пациентами. Таким образом, по данным оперштаба, за все время пандемии от коронавируса умерли 1513 жителей Владимирской области. Выздоровели за минувшие сутки 153 человека.

На борьбу с ковидом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил 39,1 млн рублей на повышение эффективности медицинской помощи в регионе в условиях пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба областной администрации.

Средства областного бюджета будут направлены на приобретение третьего кислородного газификатора для инфекционного госпиталя Гусь-Хрустальной городской больницы, медицинского оборудования для усовершенствования оказания медицинской помощи новорождённым, родившимся от ковид-положительных матерей в областной клинической больнице, а также для закупки холодильного оборудования, которое используют при хранении и транспортировке антиковидных вакцин.

Материально-техническая база ОКБ пополнится реанимационным комплексом с портативным аппаратом для проведения ИВЛ у новорождённых во время транспортировки, передвижным аппаратом для ультразвукового исследования, аппаратами ИВЛ для новорождённых, неонатальным монитором для контроля жизненно важных функций, аппаратом для поддержания самостоятельного дыхания, пульсоксиметрами, инкубаторами, реанимационной системой для выхаживания и т.д.

Что касается холодильного оборудования для хранения и транспортировки вакцин, то планируется приобрести 42 единицы техники – это холодильники, морозильники и сумка-термоконтейнер с хладоэлементами.

Оборудование поступит во владимирские больницу № 5 и поликлинику № 2, ЦГБ г. Коврова, Гусь-Хрустальную городскую больницу, муромские больницы №1, 2 и 3, а также в Вязниковскую, Киржачскую, Кольчугинскую, Курловскую, Меленковскую, Селивановскую, Уршельскую и Юрьев-Польскую районные больницы.