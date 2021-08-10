Военная техника возвращается в патриотический сквер Владимира

В патриотический сквер, открытый во Владимире в июне на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира, возвращаются образцы военной техники. Из восьми постаментов пока заполнили только два.

Легендарная «полуторка» и гаубица

Первыми свои места на постаментах заняли легендарная «полуторка», прошедший дорогами Великой Отечественной войны грузовик ГАЗ-АА, выпускавшийся с 1930-х годов, и гаубица Д-30. Впервые она была поставлена на вооружение Красной Армии в 1938 году, в сквере установлена ее более поздняя модификация.

Напомним, что две пушки и грузовик времён Великой Отечественной, которые стояли на постаментах во время открытия сквера, исчезли примерно через месяц. Тогда военные раритеты позаимствовали на время, сейчас формируют постоянную выставку под открытым небом.

Патриотический сквер будет пополняться военной техникой и в дальнейшем и завершится в следующем году. На втором этапе в патриотическом сквере откроется выставочный павильон с Книгой Памяти в честь владимирцев, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. На центральной площади появится фонтан, сообщает пресс-служба мэрии.

Озеленение сквера

Меньше чем за два минувших месяца вдоль аллей высадили без малого 80 двадцатилетних алтайских кедров. Первые деревья были высажены 12 июня в рамках всероссийской акции «Кедры Великой Победы». Затем свои кедровые аллеи сформировали сотрудники прокуратуры Владимирской области и Следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области.

Несмотря на аномально жаркую и сухую погоду, стоявшую во Владимире весь июнь-июль, кедры, по мнению специалистов, прижились — в отличие, например, от выгоревших газонов. Все это время за молодыми деревьями присматривали городские экологи и специалисты муниципального МКУ «Благоустройство». Сегодня экологи беспокоятся за состояние лишь двух саженцев, остальные опасений не вызывают, отмечают в мэрии.

Озеленение сквера продолжится грядущей осенью.

Первый этап благоустройства нового общественного пространства проходил с апреля по июнь. Ко Дню России в сквере построили всю необходимую инженерную инфраструктуру, водоснабжение и водоотведение, системы ливневой канализации и электроснабжения для уличного освещения. В сквере сформировали центральную и прилегающие аллеи, подготовили 8 постаментов под образцы военной техники, а вдоль аллей организовали первые велодорожки.

В процессе благоустройства территорию освободили от небезопасных сухих и аварийных деревьев, а здоровую зелень, попавшую в створ аллей и велодорожек, компенсируют новыми посадками. В мэрии заверяют, что число высаженных деревьев значительно превысит количество удаленных.