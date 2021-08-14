Во Владимирской области разрешили жечь ветки и жарить шашлыки

Постановлением губернатора отменён особый противопожарный режим. Однако пока лето и тепло, ряд ограничений остаётся. Мусор и сухостой разрешили сжигать в определённых местах и при тихой, безветренной погоде. Площадка для пала должна быть удалена от домов и построек, а под рукой того, кто жжёт (или зажигает?), должны находиться средства пожаротушения. Надо полагать, песок и лопата. Ну, ещё, к примеру, багор — для настроения: упоминание этой штуки всегда радует поклонников фильма «День радио».

Однако в жаркую погоду во Владимирской области было не до смеха.

— За время действия особого режима сотрудниками органов надзорной деятельности МЧС России по факту нарушения требований возбуждено 52 административных расследования и составлено 60 протоколов. Также сотрудниками органов дознания возбуждено уголовное дело по факту лесного пожара в Гусь-Хрустальном районе, в результате которого лесному фонду был причинён ущерб в размере порядка 260 тысяч рублей, — сообщила пресс-служба администрации области.

Запрещено и разрешено

Несмотря на послабления, в области в рамках противопожарного режима (он ещё действует, это особый режим отменили) запрещено разводить костры в неустановленных местах, сжигать мусор, отходы производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также устраивать сельскохозяйственные палы.

Запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне вне специально оборудованных для этого мест.

При обнаружении возгорания в лесу сообщите о нём в лесную охрану по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.

А что же разрешено? Разрешено сжигать мусор и сухостой только при соблюдении определённых условий:

— безветренная погода;

— участок для выжигания расположен на расстоянии не менее 50 метров от строений;

— территория в радиусе 30 метров вокруг участка расчищена и отделена минерализованной полосой;

— в наличии первичные средства пожаротушения.

Лес горит

Всего с начала года во Владимирской области зафиксировано 96 очагов природных пожаров на общей площади чуть более 66 гектаров и 567 палов сухой травы на общей площади порядка полутора тысяч гектаров.

За нарушение требований, действующих в пожароопасный сезон, влечёт наложение административного штрафа в сумме от 2000 до 3000 рублей на граждан, от 6000 до 15000 рублей на должностных лиц, от 150000 до 200000 – на юридических.

Уже со следующей недели синоптики обещают дожди, так что ограничения во многом потеряют свою актуальность. Как «Призыв» сообщал ранее, постепенно лето начнёт сдавать свои позиции. На носу осень.

Такие условия благоприятны для активного роста грибов. А в лесу лучше дышать свежим воздухом и собирать грибы, чем разжигать костры и мусорить. Это доказывает и история с улыбышевскими карьерами. После горе-отдыхающих там образовались горы мусора. На этом фоне даже частичное уничтожение этих водоёмов в рамках строительства трассы М-12 не кажется большой трагедией.