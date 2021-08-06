Во Владимире стало много богомолов: кто такие, чем знамениты?

Во Владимирской области расплодились богомолы. Они выходят к людям и с удовольствием фотографируются для соцсетей. Южные насекомые на самом деле поселились у нас больше 10 лет назад. Когда это произошло, и могут ли богомолы навредить людям, объясняет энтомолог, доцент института биологии и экологии ВлГУ Руслан Жуков.

Нашествие богомолов

Во владимирских «подслушках» новая сенсация. Нашествие богомолов! «Вот такие у нас во Владимире водятся насекомые. На Суздальском проспекте у KFC» — это пост из группы «Город Владимир».

Комментаторы сокрушаются: неужели автор поста не знает, что это богомол? Действительно, даже если вы и незнакомы с этим насекомым, другим словом его не назовешь.

— У них передние лапки — хватательные. И когда насекомое сидит спокойно, затаившись, как правило, где-либо на растениях или на другом субстрате, лапки у них сложены определенным образом и вид, как будто он молится, — Руслан объясняет, почему богомола так назвали.

Кстати, богомолы – это особый отряд насекомых, никакого отношения к жукам не имеющий. Их близкие родственники – кузнечики и тараканы. У жуков, или жесткокрылых, есть стадия куколки, а у богомолов – нет. Они являются насекомыми с неполным превращением.

— Это значит, что, когда личинка богомола выходит из яйца, она многократно линяет, растет и в итоге становится взрослой особью, — продолжает Жуков.

Можно брать в руки

Ради красивого фото люди сажают богомола на руку. И это нормально. Насекомые не боятся людей, их часто заводят в качестве домашних животных и кормят маленькими жучками посредством пинцета.

— Богомолы – конечно, хищники, но для человека опасности не представляют. Кожу не прокусят, — говорит энтомолог.

Свою хищную натуру богомолы проявляют практически с рождения. Выходят из яйца и начинают активно питаться другими насекомыми. И не только ими. Личинка богомола вполне может перекусить своей сестрой. Во взрослом возрасте канибализм богомолов проявляется во время спаривания, когда самка съедает самца.

— Они так делают, чтобы не пропадал биологический материал. У насекомых самец после спаривания все равно погибает, а тут потребление питательных веществ и спаривание происходят одновременно, — рассказывает Руслан.

Первый богомол

Первое упоминание богомола в летописях Владимирской земли появляется в 2009 году. Первый экземпляр выловил товарищ Жукова в поселке Мстера Вязниковского района. Сейчас тот самый богомол высушен и находится в коллекции Руслана.

С тех пор численность богомолов в нашем регионе менялась, но встречаются эти насекомые во всех районах области стабильно. Попал он к нам, скорее всего, из Московской области, где появился на 5-6 лет раньше, чем у нас. В Нижегородской эти насекомые встречались и ранее, регион большой, и, возможно, они жили там всегда.

Жаркое лето

Появление богомолов в открытом доступе объясняется, с одной стороны, тем, что они благоприятно перезимовали, а с другой – теплой весной и жарким летом.

— Взрослой стадии насекомые достигают именно к июлю-августу. Сейчас тепло, поэтому южные насекомые стали такими активными и попадаются человеку на глаза, — продолжает энтомолог.

Охотится богомол обычно днем, но можно его встретить и ночью – насекомые охотно летят на искусственный свет. На фотографиях появляются зеленые и коричневые богомолы. Это один и тот же вид, уточняет Жуков.

— Богомол обыкновенный может быть двух цветов. Классическая окраска – зеленая, реже — розово-коричневая. Внешний вид насекомых зависит от субстрата, на котором он обитает.

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