Во Владимире отремонтируют подъездные пути к развязке Сперанского-Чапаева

Во Владимире отремонтируют дороги, ведущие к транспортной развязке Сперанского-Чапаева. Её обещают ввести в октябре. Она станет дублером магистрали на Верхней Дуброве. Подъездные же пути по улицам Разина, Василисина, Завадского, Нижней Дуброве и Сперанского сделают уже в сентябре.

При этом вопреки многочисленным обращениям жителей и общественников из «Народного контроля» оставили без внимания проблемные участки на Чапаева, Пугачева и Красной. А именно там сейчас наблюдается высокий трафик машин.

Помогут энергетики

Асфальтировать дороги на Василисина и Разина помогут энергетики из компании «Т Плюс». Они перекладывали теплосети на проезжей части, поэтому возьмут на себя восстановление дорожного полотна, а также газонов и тротуаров.

Кроме того, город Владимир после корректировок бюджета, принятых на последнем заседании Заксобрания, получил областную субсидию на ремонт дорог. На эти деньги запланирован ремонт отрезка улицы Разина – между перекрёстками от Чапаева до Диктора Левитана. Подлатают и Большой проезд — между пересечением с Разина и Офицерской.

Оба участка сделает ООО «ВСК». Работы начнутся в сентябре.

— Компания «Владавтодор» отремонтирует внутриквартальную дорогу и тротуар от улицы Василисина до д. № 28а по Нижней Дуброве. Работы также должны завершиться в сентябре этого года. Эта же компания завершает ремонт тротуара в районе дома № 11 по улице Сперанского — контракт должен быть также исполнен в сентябре, — сообщила пресс-служба администрации Владимира.

На федеральные средства выполняется ремонт всей дороги и частично тротуаров по Нижней Дуброве. Она была включена в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» ещё в прошлом году. Работы стоимостью свыше 47 миллионов рублей должны завершиться в августе.

Предусмотрели средства и на ремонт Завадского на всём ее протяжении от проспекта Ленина до пересечения с Василисина. Там сделают и новый тротуар. Подрядчик — «Владавтодор». Он должен исполнить контракт также в сентябре этого года.

Где больше всего проблем

На протяжении двух лет общественники из «Народного контроля» и инициативные жители юго-западного района направляли обращения в администрацию Владимира о ремонте улиц Пугачева и Чапаева. Первая ежедневно используется сотнями автомобилистов в качестве дублера Верхней Дубровы.

С ней связана давняя история, когда жители частных домов преградили дорогу спецтехнике, чтобы не допустить расширения проезжей части. Мэрия так и не смогла добиться компромиссного решения.

Разбитую дорогу несколько раз подсыпали асфальтовой крошкой и латали ямы битумной смесью со щебнем мелкой фракции. Эффект от этого был минимальным.

Сейчас дорога разбита. Машины едва расходятся во встречном направлении. Газоны уже разрыты из-за маневров автомобилистов. Жители просили сделать дорогу односторонней, но пока эта идея поддержки не нашла.

К дороге на Чапаева тоже имеется куча претензий. Ямы там такой глубины, что машины в дожди, попадая туда колёсами, окатывают водой пешеходов на тротуаре и «зебре». Жителям давно обещают расширение проезжей части. Но за словами дела нет. Нет даже проекта.

Пока не завершено строительство Рпенского проезда — объекта № 1 во Владимире — и сама транспортная развязка на Чапаева-Сперанского, власти не хотят ввязываться в ещё одно затратное дело. Оно сопряжено с расселением и переносом коммуникаций — ресурсов у города на это пока нет.