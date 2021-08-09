Владимирцы получают кешбэк за отдых детей в лагере

За детей, отдохнувших во владимирских загородных лагерях «Дружба» и «Икар», родители получают кешбэк — 2000 рублей. Это половина стоимости путёвки (в этом году её цена — 4000 рублей). Деньги уже получили те, кто отправлял детей в первую смену. Компенсация носит заявительный характер. Документы оформляются через администрацию лагерей. Нужно написать заявление и прикрепить копии об оплате путевки.

В «Дружбе» и «Икаре» за три смены отдохнули 1620 человек.

На выплату кешбэка родителям муниципальные образования получили дотации от области. Больше всего направили в Ковров — 11 миллионов рублей. На втором месте Муром — 4,5 миллиона рублей. Тройку замыкает Владимир — 3,1 миллиона рублей. Общая сумма, отправленная в территории, составила 26,3 миллиона рублей.

Полмиллиарда на отдых

В целом детский отдых-2021 обошёлся бюджету в 500 миллионов рублей. Основную сумму расходов на загородные лагеря отдыха область выделила в начале года. В регионе открылись 25 муниципальных и 4 частных загородных оздоровительных лагеря, 353 лагеря дневного пребывания и 7 — труда и отдыха.

Уже много лет работающие родители покупают путёвку не за полную стоимость, а за 20%. Есть территории, которые дают ещё большую скидку. На местах ежегодно рассчитывают рыночную цену, и уже потом на ее основе определяют платеж родителей.

— Мы с сестрой отдыхали в «Дружбе» в первую смену. Мама ещё в апреле заплатила 8 тысяч рублей за двоих. А сейчас вернули 4 тысячи рублей. Мы с сестрой решили, что можем купить книги и вещи на эти деньги. А школьные деньги (выплаты в 10 000 рублей от правительства) оставить на всё необходимое для учёбы, — рассуждает моя старшая дочь Полина.

Трудно не согласиться с решением детей. На компенсацию не рассчитывали, деньги пришли неожиданно. Можно и лишнюю печатную книжку вместо электронной купить, и футболку с блузкой дополнительной присмотреть.

«Олимп» в пролёте

Самая скверная ситуация с региональным кешбэком у государственного лагеря «Олимп». Именно на его примере в середине июня региональные власти — губернатор и департамент образования — анонсировали запуск регионального кешбэка. Обещали вернуть 50% от стоимости путевки (а это до 10 тысяч рублей). Вкупе с федеральным кешбэком отдых детей в «Олимпе» для родителей должен был оказаться бесплатным. Но не тут-то было.

За отдых в «Олимпе» родители получили только федеральный кешбэк.

— Мы же всё прочитали, обратились в администрацию Владимира. Там нам ответили, что «Олимп» — не муниципальный, к городу не относится. В итоге 10 тысяч от федерального бюджета мы получили быстро, а вторую часть — местную — так и не дождались, — рассказала Екатерина из Владимира.

— Мы могли поехать в любой муниципальный лагерь Суздальского района и Владимира за 5 тысяч рублей максимум. Но поехали в «Олимп». С федеральным кешбэком получилось 12 500 рублей. Остальные деньги никто не вернул, хотя звонили, уточняли, — говорит Ирина из Боголюбово.

На деле оказалось, что кешбэк дают только на муниципальные лагеря, и то 50% от уплаченной родителями суммы. А «Олимп» не вошёл ни в одну из региональных программ.

Повезло только жителям Собинского района. Тамошняя администрация согласилась компенсировать часть стоимости отдыха в «Олимпе». Всё же находится он в селе Бабаево, а это родная собинская земля.