Владимирцев просят помочь детям из малоимущих семей собраться в школу

Во Владимире стартовала благотворительная акция «К школе готов!». Она призвана помочь школьникам из малообеспеченных семей подготовиться к новому учебному году. Присоединиться могут все желающие. Акция продлится до 25 августа.

Не всем по карману

До первого сентября осталось чуть меньше месяца, самое время задуматься о покупке школьных принадлежностей. Форма, рюкзаки, канцтовары – все это существенно бьет по бюджету, малоимущим семьям без поддержки и вовсе не обойтись.

Организаторы акции «К школе готов!» предлагают помочь школьникам в приобретении канцтоваров. Принимаются любые канцелярские принадлежности в новом или хорошем состоянии: тетради, обложки, шариковые ручки, наборы геометрических фигур, принадлежности для рисования и творчества и другие материалы.

Канцтовары можно передать по следующим адресам:

ул. Строителей, д. 6, каб. 26, по будням с 9.00 до 17.00, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, тел. 77-86-83;

ул. Михайловская, 24, каб. 16, по будням с 8.30 до 17.00, МБУ «Молодёжный центр»;

ул. Гагарина, 1, ежедневно с 8.00 до 21.00, «Кофейня на Гагарина».

Помочь семьям школьников может любой желающий.

Организатором акции выступает добровольческое движение «Доброштаб» совместно с управлением по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Владимира, сообщает мэрия областного центра.

По всем вопросам можно обратиться к координатору акции Дарье Щекиной по телефону 77-86-83, а также написать письмо на электронную почту: dobroshtab33@yandex.ru.

Не хватает рюкзаков

Мероприятия в поддержку семей школьников проходят во Владимирской области ежегодно. Так, традиционно Владимирское областное отделение Российского Детского фонда проводит акцию «Школьный портфель». Она направлена на помощь малообеспеченным, многодетным, неполным семьям, детям из сельской глубинки. Организаторы говорят, что с благодарностью примут в дар новые тетради, ручки, краски, карандаши, альбомы, цветную бумагу и все, что необходимо школьнику. Особенно не хватает рюкзаков для мальчиков. Из 1000 школьников, стоящих на учете в детском фонде, около ста — первоклассники.

Напомним, что в этом году семьи школьников поддержат единовременной выплатой. Отделение Пенсионного фонда Владимирской области начало перечислять по 10 тысяч рублей со 2 августа. На две неделе раньше, чем планировалось изначально. Сделано это для того, чтобы семьи смогли не спеша подготовить своих детей к новому учебному году и купить все необходимое. На что может хватить этой суммы? Вместе с экспертом «Призыва», владимирской мамой Ниной Павловой, считаем, сколько стоит первоклассник 2021 года.