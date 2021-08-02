Владимирские семьи начали получать по 10 тысяч рублей на школьников

Отделение Пенсионного фонда Владимирской области начало перечислять выплаты семьям школьников к новому учебному году. На 2 августа в банки и кредитные учреждения нашего региона перечислено более 1,5 млрд рублей. Это 89% от общего количества детей в регионе, имеющих право на единовременную выплату.

Карта «Мир» необязательна

Всего данная выплата в размере 10 тысяч рублей будет направлена владимирским семьям, в которых проживают почти 175 тысяч детей. Напомним, что перечислять деньги стали досрочно: не с 16 августа, а уже с сегодняшнего дня. Такое поручение сделал президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам подготовки к новому учебному году.

— Для того чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу, — пояснил президент, обращаясь к главе Минтруда Антону Котякову.

Всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов ребят школьного возраста. На эти цели выделено 204 млрд рублей.

Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера поддержки, она будет поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем.

— При заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который подает заявление, — отмечает пресс-служба ОПФР по Владимирской области.

Заявления принимают до 1 ноября

Прием заявлений на школьные выплаты стартовал 15 июля. Подать документы можно до 1 ноября 2021 года. Тем, кто сделает это в последний момент, 31 октября, деньги все равно придут. Средства поступят до декабря текущего года. Подать заявление на школьные выплаты можно двумя способами: через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. Тем, кто решит воспользоваться сайтом, самостоятельно заполнять ничего не надо: заявление будет сформировано автоматически и направлено в личный кабинет. При этом никаких дополнительных документов заносить в портал не надо.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей положены детям, рожденным с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно.

Кроме того, выплаты достанутся семьям детей с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет. При условии, что ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

На что может хватить единовременной выплаты? Вместе с экспертом «Призыва», владимирской мамой Ниной Павловой, считаем, сколько стоит первоклассник 2021 года.