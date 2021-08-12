Владимирская область вышла из черного списка по качеству топлива

Качество топлива во Владимирской области больше не вызывает опасений экспертов. Но это неточно. Стопроцентной гарантии никто из специалистов, проверявших бензин и дизель на АЗС региона, не дает. Но, по крайней мере, в таблице, опубликованной Росстандартом о выявленных фактах продажи некачественного топлива, наша область не значится. А ведь ещё полтора года назад Владимирская область была в числе худших. Свыше 20% топлива тогда признали контрафактным.

Общественники бдят

Хорошая новость в том, что независимые эксперты на протяжении многих лет проводят проверки топлива на АЗС. И не собираются на этом останавливаться.

Пробы на заправках забирают общественники из «Народного контроля» и «Контроля качества топлива 33».

Деньги на исследования топлива общественники получают в виде грантов. Должно быть, государство заинтересовано в продаже качественного топлива. За несколько лет работы заправщиков приучили, что проверка может нагрянуть нежданно-негаданно, поэтому лишнего подмешивать в топливо не стоит.

Хотя Росстандарт не включил наш регион в черный список, факты выявления некачественного топлива случаются.

— В рамках последнего рейда было посещено 5 заправочных станций четырех операторов: два филиала «Газпром нефть», «Энерджи 33», ИП Сычев, «Траст». Факт продажи некачественного дизельного топлива подтвердился сразу на двух АЗС: ООО «Энерджи 33», на Куйбышева и ИП Сычев на Большой Нижегородской. Содержание массовой доли серы мг/кг в сотни раз превышало нормы, а температура вспышки при испытаниях была в разы ниже требований ГОСТа, — сообщил эксперт общественной организации «Контроль качества топлива 33» Сергей Федяев.

Цены растут

За качество есть кому бороться. А вот на цены повлиять никто не может. Федеральные чиновники многократно демонстрировали попытки обуздать цены, их местные коллеги грозили пальчиком руководителям АЗС и ругали за неумеренные аппетиты топливные компании.

Толку ноль. Топливо неумолимо дорожает.

Например, за последний месяц Au-92 прибавил 30 копеек и на владимирских заправках доходит до 45,63 рубля за литр. По статистике Владимирстата, в среднем за год Au-92 подорожал с 43,4 до 46 рублей. Au-95 — с 46,9 до 49,5 рубля, дизельное топливо — с 47,5 до 49,4 рубля за литр.

Рост цен на топливо отражается и на стоимости другой продукции, в том числе сельскохозяйственной. Ещё во время посевной фермеры и сельхозпроизводители заявили о скачке цен на топливо. Сейчас на фоне плохого урожая цены на овощи не сравнимы с прошлогодними. То же с продуктами питания. Непонятно, когда сотрудники магазинов успевают менять ценники. Каждый день — новые цифры.