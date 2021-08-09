Владимирская гимнастка Ангелина Шкатова завоевала «серебро» Олимпиады

Владимирская гимнастка Ангелина Шкатова завоевала серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Накануне, 8 августа, спортсменка выступала в финале группового многоборья в составе сборной России вместе с другими гимнастками Анастасией Близнюк, Анастасией Максимовой, Анастасией Татаревой и Алисой Тищенко. Россиянки за свое выступление получили 90,400 балла. Олимпийское «золото» взяла команда Болгарии, у нее 92,100 балла. Бронзовая медаль у итальянок — 87,700.

Сделали максимум

Расстроенная решением судей Анастасия Шкатова призналась, что вместе с другими гимнастками сделала свой максимум.

— Мы сделали свой максимум, а дальше решение уже было не за нами. Мы боролись за страну, за личниц, за Дину, с которой вчера так вышло. Мы сделали все возможное, – приводит слова спортсменки телеканал «Матч ТВ».

По словам художественной гимнастки Анастасии Максимовой, у российской сборной была самая сложная программа, самый высокий темп. Однако судьи вынесли решение не в пользу нашей команды. Поданный сборной России протест был удовлетворен. Российским гимнасткам добавили 0,300 балла, но их итоговый результат составил 90,700 балла.

Российские болельщики выражали свое возмущение в социальных сетях и посчитали, что судьи вновь несправедливо оставили россиянок без золотых наград в Токио. Днем ранее, 7 августа, без золотой медали в личном многоборье осталась еще одна российская спортсменка, Дина Аверина, которая завоевала «серебро». Дина проиграла 0,15 балла в борьбе за «золото» израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту. Арина Аверина стала четвертой.

Сборная России по художественной гимнастике осталась без золотых медалей на Олимпийских играх впервые с 1996 года.

Наши на Олимпиаде

Мастер спорта России международного класса Ангелина Шкатова — воспитанница владимирской муниципальной СШОР № 5 по художественной гимнастике. Девушка родилась 25 января 2001 года, она с 5 лет занимается художественной гимнастикой во владимирской СШОР № 5.

Ангелина — неоднократная победительница и призер многих всероссийских и международных соревнований. Ангелина — неоднократный лауреат персональной стипендии города Владимира для одаренных и талантливых детей и подростков в области спорта, а в 2015 году занесена на Доску почёта города Владимира.

Владимир на Олимпиаде в Токио представляла не только Ангелина Шкатова. Еще один наш спортивный гимнаст Александр Карцев, к сожалению, не смог попасть в финал.

Владимирскую область на Олимпиаде также представляли спортивные гимнасты Ангелина Мельникова и Артур Далалоян. Спортсмены выступают сразу за два региона.

Как пояснил «Призыву» директор Владимирской школы спортивной гимнастики олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева Виталий Иванчук, подготовка спортсмена тренерами сразу двух регионов направлена на достижение максимального результата.

А результат действительно высокий. Ангелина Мельникова завоевала сразу три медали. Спортсменка взяла «золото» в составе женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье. Также Ангелина Мельникова стала обладательницей двух бронзовых медалей. Гимнаст Артур Далалоян завоевал «золото» в составе сборной. В личном многоборье спортсмен занял шестое место.

Олимпийские игры в Токио завершились накануне 8 августа. Сборная России, выступавшая в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), заняла пятое место в медальном зачете. Наши спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.