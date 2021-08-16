Владимир и Киев: что между ними есть общего

-
Семь сходств древних городов
В следующем году наша страна собирается широко отметить 1160-летие российской государственности. Точкой отсчета считается призвание варяга Рюрика с братьями Синеусом и Трувором на княжение в Новгород, Белоозеро и Изборск в 862 году. Именно тогда и образовалась Киевская Русь. И вполне логично, что главным героем этих торжеств должен стать Киев, столица Украины.
Во Владимире, который основали и развивали киевские князья, много было «скопировано» у Киева. И Владимир в становлении российской государственности тоже сыграл не последнюю роль. Спустя тысячелетие оба города имеют разные статусы, разную численность и расположены в разных государствах, но кое-что схожее в них всё-таки есть.
-
Золотые ворота
Как известно, во Владимире Золотые ворота были построены в 1164 году при Андрее Боголюбском, а в Киеве – веком ранее, при правлении Ярослава Мудрого. Это оборонительное сооружение было возведено в подражание Золотым воротам в Константинополе и должно было олицетворять собой равенство с Византией. К настоящему времени Золотые ворота во Владимире сохранили большую часть первоначального облика, а вот киевские – полностью реконструированные.
В 1240 году они сильно пострадали во время осады и взятия города полчищами Батыя. Из записей путешественников XVI-XVII веков известно, что уже к этому времени Золотые ворота были полуразрушенными. До XX века они так и пребывали в виде руин. Только в 1982 году, к празднованию 1500-летия Киева, Золотые ворота были полностью реконструированы, несмотря на то что не сохранилось достоверных изображений или планов того, как они выглядели в древности. Поэтому их нынешний облик может не соответствовать исторической правде.
-
Успенский собор
Собор Успения Пресвятой Богородицы — главный соборный храм Киево-Печерской лавры. Он был заложен в 1073 году и построен за три года на средства князя Святослава Ярославовича. Образ этого собора воспринимался на Руси как своего рода канон храмоздательства. Во время Великой Отечественной войны собор был разрушен взрывом 3 ноября 1941 года. Торжественное освящение восстановленного Успенского собора состоялось только 24 августа 2000 года. Работы по росписи интерьеров продолжаются до сих пор.
Успенскому собору во Владимире повезло больше. Он был возведен в 1158-1160 годах по заказу князя Андрея Боголюбского в качестве главного городского собора новой столицы Владимиро-Суздальского княжества. После пожара 1185 года князь Всеволод Большое Гнездо в 1186-1189 годах восстановил собор со значительными изменениями. Основной объем был обнесен высокой галереей с позакомарным завершением. В таком виде владимирский собор и дошел до наших дней.
-
Лыбедь, Рпень, Почайна
Происхождение названий владимирских рек Рпени, Лыбеди и Почайны связывают с киевскими князьями Юрием Долгоруковым и его сыном Андреем Боголюбским. Предполагается, что именно они при освоении владимирских земель дали притокам Клязьмы привычные их ушам имена притоков киевского Днепра.
Объединяет наши города и тот факт, что реки эти не выдержали натиска промышленного города. Некогда чистые и полноводные, они превратились в ручейки, многие из которых запрятаны в коллекторах под землей в связи с санитарно-гигиеническими требованиями.
-
Памятник князю Владимиру
Старейший скульптурный памятник Киева был сооружён в 1853 году. Именно по велению киевского князя Владимира Красное Солнышко Русь приняла крещение. Оказался он причастен и к нашему городу. Оказалось, что великий князь Владимир Святославич не только основал город Владимир на Клязьме, но для наставления крестившихся обывателей его в вере Христовой и строения церковного дал им епископа Феодора.
Поэтому 28 июля 2007 году, во время празднования 850-летия переноса столицы Руси из Киева во Владимир, и был установлен в нашем городе памятник Владимиру Крестителю. Князь изображен с хоругвью в правой руке, верхом на коне, который топчет змея, символизирующего в Библии силы зла. Рядом стоящая фигура епископа Феодора в церковном облачении. В левой руке он держит Евангелие, чтобы крестить новообращенных. Киевский князь без коня и святителя Фёдора, но тоже расположен на высоком холме над рекой, поэтому, как и владимирский собрат, встречает тех, кто едет с противоположного берега.
-
Владимирский спуск
Этот топоним встречается только в Киеве и Владимире. В столице Украины эта старинная улица идёт от Европейской площади вниз к Почтовой. В нашем городе Владимирский спуск соединяет Георгиевскую и Николо-Галейскую улицы.
В Киеве по Владимирскому спуску в 1892 году была проложена первая в Российской империи линия трамвая длиной 1 км. Наша улица, пожалуй, будет покруче в прямом смысле этого слова, хотя трамваев у нас в городе и нет. Известно, что в XIX веке в начале спуска стояла лебедка, с помощь которой поднимали к жилым домам груженые телеги.
-
Липки
Во Владимире это парк, заложенный в 1901 году в историческом центре перед Присутственными местами (Палатами) и Дмитриевским собором. Его главной достопримечательностью является первый городской фонтан, которому же полтора века. Название этого парка объясняется преимуществом лип среди высаженных деревьев. И тут явно не обошлось без немецкого влияния использования липы в озеленении городов.
В Киеве же так называется историческая местность в центре Печерского района. Название его пошло от липовой аллеи, посаженной здесь в середине XVIII века. В ходе интенсивной застройки в 1830-е годы аллея была вырублена. Поскольку земля здесь была дорогая, то на Печерске селилась преимущественно знать. Так и появились аристократические Липки, где вырастали преимущественно особняки городской администрации, купцов, отставных военных. Но память о липовых насаждениях сохранилась — и в названии микрорайона, и в имени Липской улицы.
-
Музеи в водонапорных башнях
То, что в обоих городах имеются водонапорные башни, вполне естественно. Но интересно другое – и в той, и в другой в настоящее время размещены музеи. Во Владимире в водонапорной башне расположена экспозиция «Старый Владимир», в Киеве – «Музей воды».
Наш знакомит с дореволюционным бытом владимирцев, украинский – с историей водоснабжения Киева, с водными процессами, которые происходят на земле и под землей, с важностью рационального использования воды и сохранения окружающей среды.
Заглавное фото: серов-епархия.рф