Владимир и Киев: что между ними есть общего

В следующем году наша страна собирается широко отметить 1160-летие российской государственности. Точкой отсчета считается призвание варяга Рюрика с братьями Синеусом и Трувором на княжение в Новгород, Белоозеро и Изборск в 862 году. Именно тогда и образовалась Киевская Русь. И вполне логично, что главным героем этих торжеств должен стать Киев, столица Украины.

Во Владимире, который основали и развивали киевские князья, много было «скопировано» у Киева. И Владимир в становлении российской государственности тоже сыграл не последнюю роль. Спустя тысячелетие оба города имеют разные статусы, разную численность и расположены в разных государствах, но кое-что схожее в них всё-таки есть.