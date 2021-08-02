Вколите мне «Спутник Лайт»: как, чем и зачем ревакцинироваться

Я сделала уже третью прививку от коронавируса. Скорее всего, я — одна из первых ревакцинированных во Владимирской области. Да, с тех пор как я получила второй компонент «Спутника V» и выжила, прошло уже полгода. За третьей прививкой я отправилась в Москву. Конечно же, ревакцинация прошла не без приключений.

Запись на конец сентября

Для ревакцинации, которую в Москве объявили еще в начале июля, можно использовать любую из зарегистрированных в России вакцин. Тем не менее даже в столичных пунктах вакцинации, кроме «Спутника», ничего нет. Во Владимирской области о возможности ревакцинироваться заговорили недавно.

На последнем брифинге по эпидситуации представитель облздрава Светлана Григорян сказала, что для этих целей в регион поступило 6524 дозы вакцины «Спутник Лайт». Куда конкретно они поступили, мы пока не знаем. В главном центре вакцинации – поликлинике № 5 – их нет.

— Мы сейчас записываем желающих ревакцинироваться на конец сентября, — говорит оператор колл-центра пятой поликлиники.

Трубку там подняли после того, как я десять минут слушала песню «Don’t worry be happy». Терпения дождаться ответа оператора мне хватило, а ждать до конца сентября не хотелось – материал на «Призыве» сам себя не напишет.

Облегченный «Спутник»

Из разговора с оператором колл-центра пятой поликлиники удалось выяснить следующее: предполагается, что ревакцинацию будут проводить «Спутником Лайт», но на данный момент в учреждении этой вакцины нет. Если вдруг ее не будет и в конце сентября, то ревакцинируют обычным «Спутником».

— Вы в курсе, что у нас тут только «Спутник V» и вам придется через три недели делать укол со второй дозой, — говорит мне врач в одном из павильонов «Здоровая Москва», куда я пришла за прививкой.

— В курсе, — говорю.

— Понятно, — отвечает. — Просто многие отказываются ревакцинироваться, когда узнают, что нужно будет приходить второй раз.

— Я не из таких, — подписываю согласие.

А я, если честно, надеялась на «Спутник Лайт». При должном желании пройти ревакцинацию «Спутником V» можно и во Владимире. Мне не хотелось этого делать, потому что: а) два компонента, б) на момент написания материала до 60% привитого хотя бы один раз населения региону было как до Луны и обратно. Но и ждать конца сентября тоже желания не было, ну вы поняли.

Во Владимире сейчас продолжают работать мобильные пункты вакцинации: на гастрорынке «На Студеной», в баре «ZZZED» и гипермаркете «Глобус». После отмены QR-кодов ажиотаж на прививку спал, очереди сократились практически вдвое, и теперь здесь можно уколоться даже без записи. В том числе и пройти ревакцинацию.

Несмотря на то, что первый компонент вакцины в регионе получили чуть больше 200 тысяч человек, запрос на ревакцинацию присутствует.

— Люди звонят, записываются, интересуются. Особенно после того, как про необходимость ревакцинации сказали по телевизору, — говорит оператор колл-центра поликлиники № 5.

А нужна ли ревакцинация?

Кстати, действительно ли так необходимо прививаться третьей дозой вакцины, и защитит ли это от нового индийского штамма, мы пока не знаем. К примеру, ВОЗ на днях не рекомендовала делать дополнительные прививки от COVID-19, поскольку на настоящий момент нет достаточных научных данных об их эффективности. Вместо этого организация посоветовала странам отправлять излишки своих вакцин государствам, где их не хватает.

— Мы пока ревакцинацией не занимаемся, — рассказал по телефону главврач городской больницы № 4 Владимир Савинов, — нам нужно 60% привитых сотрудников, столько же жителей региона, сейчас лично работаю в кабинете вакцинации. Сначала всех привьем, а потом посмотрим.

Я подумала, что в Москве с вакцинами точно проблем никаких нет, привьюсь там, не буду лишать земляков возможности уколоться хотя бы единожды.

Здоровая Москва

Итак, я в павильоне «Здоровая Москва» жду своей очереди, подписываю бумаги. А полчаса назад я побывала в местной поликлинике, где «Спутник Лайт» был в наличии, но мне в нем отказали, потому что меня не было в какой-то специальной московской базе.

— Идите, — сказали мне, — в поликлинику, подключенную к двум базам: московской и российской. Ближайшая на «Текстильщиках».

— Да ну, — решила я, — вон в двух шагах павильон, два компонента, значит, два компонента, V так V, се ля ви…

Кстати, поговаривают, что «Спутник Лайт» — это просто тот же первый компонент «Спутника V». Такой вывод можно сделать, исходя из описания вакцины в реестрах клинических исследований. Но на мой прямой вопрос врач в поликлинике сказала, что нет, это не так. Врач из павильона тоже рассказал что-то о разных компонентах.

Свободных ручек нет

Итак, я в прививочном павильоне, а тут очередь. Очередь за ручкой. Перед вакцинацией нужно заполнить анкету, а ручек у администратора всего 4. Так что вот вам не самый очевидный совет: пойдете на вакцинацию, захватите ручку.

— Вы за первой или второй дозой? — спрашивает врач уже внутри.

— За третьей.

— Полгода прошло?

— Прошло.

Ну все, согласия получены, подписи поставлены, назад дороги нет. Я уже в процедурном, медсестра чуть не вскрыла уже ампулу, и тут в кабинет врывается мой друг с криком: «Остановите это!»

Помните Сергея, который привился еще раньше меня? Он сейчас живет и работает в Москве, и решил составить мне компанию в ревакцинации. Он был моим агентом и заранее выяснил, что «Спутник Лайт» имеется в поликлиниках, но отсутствует в павильонах «Здоровая Москва».

Из-под полы

— Сергей, что за пьяные выходки? — спрашиваю.

— Тут, оказывается, есть «Спутник Лайт», — отвечает.

Сережа заполнял анкету и беседовал с другим врачом – их в павильоне шесть. Врачей шесть, а ручек – четыре.

— Я вам предлагаю другую однокомпонентную вакцину от того же производителя, — говорит врач Сергею, у которого создалось впечатление, что он сейчас распахнет пальто и предложит что-то из-под полы.

Нет. На самом деле, в павильон совсем недавно завезли «Спутник Лайт», но с ним была одна сложность – ампула рассчитана на двоих. Захотел привиться – приведи друга. По-другому не работает. А мы как раз были вдвоем. Иначе как судьбой это не назовешь.

Располовинили на нас ампулу и привили. Плечо болит и больше ничего. Как говорится, а разговоров-то было.

Давайте сделаем небольшое резюме:

1. Ревакцинацию россиянам рекомендуют не ранее чем через полгода после второй дозы.

2. Пока непонятно, нужна ли она. ВОЗ не одобряет.

3. Во Владимире записаться на ревакцинацию можно, но на конец сентября.

4. Сделать ревакцинацию можно любым зарегистрированным препаратом, но «Спутник Лайт» — идеальный вариант.

5. Можно пойти и ревакцинироваться «Спутником V» прямо сейчас в одном из мобильных пунктов.

6. Можно поехать в Москву: в поликлинику (если там ведут две базы) или в прививочный павильон («Лайта» может не быть).

7. Держите при себе ручку, нос по ветру и хвост пистолетом (если нет хвоста, не переживайте, после третьей прививки от коронавируса вырастет, но это неточно.)

8. За «Спутником Лайт» отправляйтесь вдвоем.