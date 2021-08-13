В пятницу, 13-го, в офисе Владимира поймали двухцветную летучую мышь

Пятница, 13-е, началась с визита необычной гостьи во владимирский офис. Двухцветный кожан, или, по-другому, двухцветная летучая мышь, ночью оказалась в одном из кабинетов Дирекции особо охраняемых природных территорий на проспекте Ленина, 59. Зверёк довольно редкий. Внесён в приложение к Красной книге Владимирской области. Нуждается в охране. Пока сотрудники дирекции поместили его в коробку, а с наступлением темноты выпустят на волю.

Охотник промахнулся

Летучая мышь, видимо, залетела в офис Дирекции ООПТ во время охоты на насекомых. Животное это небольшое: длина тела всего 6 сантиметров, вес от 8 до 20 граммов. Питается мелкими насекомыми, например, комарами и даже молью. Так что вполне могла впорхнуть в приоткрытое окно.

Латинское название двухцветного кожана — Vespertilio murinus.

— Охранник, обходя здание, обнаружил «гостя» и утром показал его нашему сотруднику Максиму Сергееву. Максим Александрович залез на стремянку, аккуратно взял летучую мышь и поместил её в коробку, — сообщила «Призыву» ведущий эксперт отдела информации ГБУ ВО «Дирекция ООПТ» Ирина Митюшина.

В офисе Дирекции мышку обследовали, устроили фотосессию, определили вид и оставили в покое до вечера. В сумерках зверька выпустят.

Сверху рыжий, снизу белый

В принципе, то, что двухцветный кожан оказался в городе, как раз неудивительно. В Западной Европе, где это животное тоже водится, его как раз более всего видят в больших городах.

Название летучей мыши — двухцветная — происходит от окраски меха. Она сочетает два цвета. Окрас спины — от рыжего до тёмно-коричневого, а брюшная сторона белая или серая.

А вообще сведений о двухцветном кожане и его поведении не очень много. Ведь он довольно редко встречается. Да и то не каждое время года. Дело в том, указывает Википедия, что в период с октября по март летучие мыши впадают в спячку. Они зимуют в одиночку и могут переносить температуру до −2,6 °C.

А ещё эти летучие мыши мигрируют. Известны случаи перелётов на расстояния до 900 км. Сегодняшней ночной гостье повезло, что она залетела в «нужный» офис — там работают специалисты, способные понять, с каким редким зверем имеют дело. В здании на проспекте Ленина, 59, много и других офисов. Попала бы в департамент сельского хозяйства и продовольствия — там с ней могли поговорить иначе.

Можно добавить, что нынешний год во Владимире оказался урожайным на необычных гостей из мира дикой природы. Буквально на днях «Призыв» сообщил о том, что в нашем регионе расплодились богомолы. Они выходят к людям и с удовольствием фотографируются для соцсетей.

— Появление богомолов в открытом доступе объясняется, с одной стороны, тем, что они благоприятно перезимовали, а с другой — теплой весной и жарким летом, — пояснил нашему изданию энтомолог, доцент Института биологии и экологии ВлГУ Руслан Жуков.