В первой Сельскохозяйственной микропереписи будет задействовано 40 тысяч планшетов с ОС «Аврора»

В августе 2021 года Росстат проводит первую Сельскохозяйственную микроперепись, в ходе которой будут собираться сведения о сельскохозяйственных угодьях и их использовании, многолетних насаждениях и ягодных культурах, поголовье скота, наличии инфраструктуры (теплиц, парников, складов и др.). В работе переписчиков планируется задействовать 40 тысяч планшетных компьютеров с российской мобильной операционной системой (ОС) «Аврора», развитием которой занимается дочерняя компания «Ростелекома» — ООО «Открытая мобильная платформа». Планшеты в дальнейшем будут использованы для проведения Всероссийской переписи населения.

Микропереписи будут проводиться на постоянной основе один раз в десять лет, через пять лет после завершения очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Переписчики будут обходить и собирать данные по личным подсобным хозяйствам, а также садоводческим, огородническим и другим некоммерческим товариществам. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства будут заполнять переписные листы самостоятельно, в том числе они смогут вносить данные в специальном разделе официального сайта Росстата.

Специально для переписчиков Сельскохозяйственной микропереписи разработано мобильное приложение. Первичные данные сразу будут собираться в цифровом виде, что ускорит процесс их сбора и анализа в дальнейшем. В цифровом переписном листе обеспечена автоматизация ряда функций по сбору информации, что значительно сократит время обработки данных. Встроенные механизмы проверки на основе заданных логических правил исключают ошибки и опечатки. В приложении содержатся подсказки по заполнению, выстроена навигация в зависимости от ответа респондента, автоматически производится подсчет введенных данных в графе «всего».

Напомним, ранее «Ростелеком» завершил подготовку цифровой инфраструктуры для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году, полностью выполнив государственные контракты с Росстатом. В декабре 2020 года завершена поставка в территориальные органы государственной статистики 360 тысяч планшетных компьютеров с ОС «Аврора». Часть из них будет задействована в ходе Сельскохозяйственной микропереписи. Использование планшетов со специализированным программным обеспечением позволит повысить качество работы переписчиков и ускорить работу с полученными данными.

В соответствии с поручениями и решениями Президента и Правительства России при проведении переписи будут использованы отечественное оборудование и технологии. Планшетные компьютеры произведены ООО «Аквариус» и ООО «Байтэрг» на пяти производственных площадках в Москве, Костроме, Краснослободске, Шуе и Калининграде. Проект позволил отечественным компаниям наладить полный производственный цикл по выпуску планшетов в промышленных масштабах.

В комплект с планшетом, оснащенным Full HD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма, входит зарядное устройство, защитный чехол, стилус, две карты памяти и внешний аккумулятор, который обеспечит автономную работу устройства в течение нескольких дней.

Планшеты работают на единственной отечественной мобильной ОС «Аврора». Для эффективного и безопасного сбора данных операционная система реализует защищенную доверенную мобильную среду, полностью соответствующую требованиям законодательства и регулирующих органов. Также в «Ростелекоме» развернута аттестованная инфраструктура для централизованного управления всеми планшетами с целью обеспечения информационной безопасности и сохранности собранных данных.

Вместе с дочерней компанией Tele2 всем переписчикам будут предоставлены услуги мобильной передачи данных (сим-карты предустановлены в планшеты).

«Сбор данных для Сельскохозяйственной микропереписи в цифровом формате повысит достоверность и качество полученных сведений, а также ускорит их обработку и анализ. Будут исключены ошибки и опечатки, не нужно будет переносить рукописные сведения в машиночитаемый вид. А главное, итоговые данные по личным подсобным хозяйствам и садоводческим товариществам будут получены в рекордно короткие сроки. На всех этапах переписи, от сбора до обработки данных в центральной информационной системе, будет обеспечена надежная киберзащита персональной и другой чувствительной информации. Работа планшетов с “Авророй” на сельхозпереписи в практических условиях позволит нам еще качественнее подготовиться к Всероссийской переписи населения», — отметил вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

В 2021 году состоится первая Сельскохозяйственная микроперепись. Она должна охватить не менее 30% всех категорий сельхозпроизводителей, включая фермеров, индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств. Опросные листы будут содержать вопросы о размерах посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, а также численности поголовья сельскохозяйственных животных.