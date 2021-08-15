В парк Коврова привезут рычаг Архимеда

В Коврове в парке экскаваторостроителей построят научную площадку. Там будут игровые и развлекательные элементы, объясняющие научные явления. Сейчас это модно, дети с удовольствием в игровой форме познают то, что их родители, бабушки и дедушки обычно узнавали из школьных учебников по физике. Название демонстрационных объектов говорит само за себя: «Рычаг Архимеда», «Гиперболоид вращения» и т.д.

Контракт на обустройство научной площадки в парке выставлен на портале госзакупок. Его стоимость — 6,4 миллиона рублей. В октябре нынешнего года он должен быть выполнен.

Не только отдых

Парке Экскаваторостроителей и парк «Патриот», расположенный на его территории, — многофункциональное место для отдыха и досуга семей. За несколько лет благоустройства там появилась аллея памяти, военная техника, детская площадка, сцена с трибунами.

Это то, что видно посетителям. Но больше всего средств потрачено на ремонт и прокладку коммуникаций, в том числе наружного освещения.

В новом контракте значится обустройство научной площадки и установка скульптуры. Для этого потребуется освободить место в парке. Предстоит демонтаж сцены, индивидуальных металлических гаражей.

Вот перечень игровых и научных элементов:

— Гиперболоид вращения

— Рычаг Архимеда

— Крутящий момент

— Вращающийся лабиринт

— Музыкальные трубы

— Гигантская мебель

— Вверх под воздействием силы тяжести

Такие элементы чаще всего делают в планетариях или в частных музеях, ориентированных на развитие детей и подростков. В 2019 году похожая площадка была установлена в парке на открытой местности в Меленках. Правда, набор научных «фокусов» отличается от ковровского. А вот во Владимире таких примеров, увы, ещё нет.

Пруд, сквер, парк

Всего в этом году Ковров получил 32 миллиона рублей на благоустройство трех территорий. «Призыв» ранее подробно рассказывал о работах на одном из объектов — Кукушкином пруду. Проект предусматривает строительство двух детских площадок с делением по возрасту и одной площадки для взрослых, ориентированной на спортсменов-любителей.

Для школьников около пруда поставят корабль. Он будет чуть меньших размеров, чем, например, корабли во Владимире на Комиссаровском пруду и в сквере на Чайковского.

Еще одна территория благоустройства в Коврове — сквер на улице Зои Космодемьянской. Там сделают освещение, дорожки, видеонаблюдение, аллею памяти.

Тротуары и лавочки

Во Владимирской области в этом году в рамках федерального проекта «Жильё и городская среда» будет благоустроено 160 объектов: 44 общественных пространства и 116 дворовых территорий. В большинстве случаев обновляют асфальт, ставят лавочки и фонари. Редко — детские площадки.

Ещё пару лет назад бюджетные средства выделялись и на детские игровые элементы во дворах. Но теперь их делают только в парках.

Пока в Корове в парке только собираются выполнять работы, в Костерёво уже завершено благоустройство городского парка близ культурно-досугового центра на улице Писцова. Там устроены прогулочные дороги и тротуары, установлена сцена и сделана игровая зона.