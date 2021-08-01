В единственной амбулатории села Сима не осталось врачей

В селе Сима Юрьева-Польского района перестало работать единственное медучреждение — амбулатория. В ней были поликлиника, лаборатория и дневной стационар. Помещение в хорошем состоянии, востребованы специалисты и услуги. Но работать некому. Об этом «Призыву» сообщила жительница села Сима Галина Легкая.

— В больнице принимали терапевт, гинеколог, была медсестра, лаборант. Потом врачи ушли. Терапевт приезжала три раза в неделю. А теперь перестала. Новое здание пустует. А нам приходится ездить за 25 километров в центральную больницу в Юрьев-Польский, — говорит Галина Дмитриевна.

Дефицит кадров

О закрытии амбулатории в Симе нет информации ни на сайте областного департамента здравоохранения, ни на сайте Юрьев-Польской ЦРБ. Формально она существует. О том, когда она будет работать практически, жители села спросили в письмах департамент и губернаторов. Ответов пока нет. «Призыв» также направил запрос на информацию в администрацию Владимирской области.

На сайте больницы есть раздел с вакансиями. На конец июня опубликован длинный список. Требуются 35 специалистов. Среди них 3 участковых терапевта и 5 медсестер.

1,5 тысячи человек живут в селе Сима по переписи 2010 года.

За медпомощью жители обращаются в Юрьев-Польский, ведь поблизости от Симы нет даже фельдшерского пункта. Естественно, такое положение вещей — не только в этом населённом пункте — снижает качество жизни на селе. И способствует оттоку людей оттуда, в том числе молодых семей, вынужденных искать место жительства ближе к медучреждениям, где помощь получить всё-таки возможно.

Помощь району

В этом году на оказание амбулаторной помощи во Владимирской области предусмотрено 3,7 миллиарда рублей. Сюда входят выплаты медработникам, лекарственное обеспечение, расходы на профилактику заболеваний. Но амбулатория в Симе не фигурирует ни в одном перечне затрат.

В самой Юрьев-Польской центральной больнице намечен капремонт гинекологического отделения. Основные работы намечены на 2022 год. В этом потратят всего 5,5 миллионов рублей.

Масштабный объект — реконструкция здания поликлиники. На строительство корпуса детской поликлиники в Юрьев-Польском направили 76 миллионов рублей. То есть в районном городе качество медобслуживания должно вырасти. Но за этой помощью жителям Симы надо ехать 24 километра.

А как в области?

Сейчас во владимирском регионе не хватает 1379 врачей и 3606 средних медицинских работников. Областные власти выплачивают единовременные выплаты медикам, готовым отправиться в село, компенсируют аренду жилья и комуслуги и предоставляют льготную ипотеку. Но дефицит кадров говорит о том, что данных видов поддержки недостаточно.

Отток происходит и из городских и районных медучреждений. Медики предпочитают работать либо во владимирских больницах, либо в частных клиниках региона, либо вообще в Нижнем и Москве.