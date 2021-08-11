В древнем могильнике под Суздалем нашли загадочного всадника

Суздальская археологическая экспедиция Института археологии РАН (руководитель — академик Николай Макаров) сделала важное открытие. Учёные нашли погребение всадника. Оно относится к концу X — началу XI века. Находка сделана в могильнике у села Гнездилово. Это, пожалуй, самое крупное событие за последние несколько лет работы экспедиции.

Долгая экспедиция

Последние три года Суздальская археологическая экспедиция изучала средневековые памятники центра Северо-Восточной Руси. Работы велись по нескольким направлениям, важнейшее из которых — обследование древних сёл Ополья, выявление и изучение культурных напластований. В 2019 году заложили серию шурфов в округе Суздаля: в сёлах Глебовское, Туртино, Вышеславское, Гнездилово.

На окраине последнего, в кургане-могильнике, и нашли останки человека, жившего почти тысячу лет назад, и, предположительно, слывшего бравым наездником. Ибо в захоронении рядом с ним — стремена, удила, подпружная пряжка.

Также при покойном боевой топорик, нож, кресала и горшок.

— По оценке завлабораторией контекстуальной антропологии Института археологии Марии Добровольской, это среднего роста мужчина от 25 до 30 лет. Рос в благоприятных обстоятельствах, по зубам не видно остановок роста (профессиональный термин означает, что жил в достатке). Скорее всего, занимал высокое положение в своем обществе, — сообщает «Российская газета», чьи журналисты побывали на месте раскопа по приглашению Николая Макарова.

Что это за загадочный всадник, сказать трудно. Отчего он умер, ещё предстоит выяснить. Видимых повреждений на черепе нет. Но, понятно, что причиной смерти могла была либо боевая рана, либо болезнь.

Второе открытие

Курганный могильник у Гнездилово ранее уже изучали. Но было это 170 лет назад. В середине XIX века раскопки там проводил археолог Алексей Уваров.

Позже могильник был утерян, так как холмы распахали местные жители.

— Попытки нового обследования некрополя предпринимались не раз, но оказывались безрезультатными, поскольку в современных ландшафтах вблизи Гнездилова нет никаких следов курганных насыпей, — сообщил ровно год назад сайт Института археологии РАН. — Место старых раскопок удалось локализовать, привязав к современной системе координат планы и карты, составленные владимирским землемером Василием Аляевым, одним из сотрудников А.С. Уварова.

Раскопки последних лет принесли новые результаты. Вскрыли десятки захоронений. Вероятно, там покоились представителей высоких сословий, хотя и не князей. В прошлом году нашли около 150 средневековых предметов из цветного металла и железа. Это целые и фрагментированные украшения и бытовые предметы, помещавшиеся в погребения в X–XII вв. в качестве сопровождающих вещей или деталей костюма. А в одном из погребений, где покоился мужчина, нашли боевой топор-чекан.

В пяти женских и детских погребениях расчищены украшения, входившие в состав костюма: височные кольца, стеклянные бусы, подвески из восточных и западноевропейских монет, перстни, перечислили учёные.

А в нынешнем году Гнездиловский раскоп простился с ещё одной тайной.

— Главный объект раскопок 2021 года могильника под Суздалем — результат совместной работы археологов, антропологов и геофизиков, — отметил академик Макаров в интервью «РГ». — Наши успехи демонстрируют современную междисциплинарность наук.