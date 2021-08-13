Ураган снес крышу со здания Пенсионного фонда в Гороховце

Непогода наделала немало бед в городе

Гроза с сильным ветром обрушилась минувшей ночью на Гороховец. Фотографии последствий стихии распространились в социальных сетях. Больше всего пострадало здание местного отделения Пенсионного фонда.

Сорванные крыши и поваленные деревья

Сильный ветер снес крышу здания местного отделения Пенсионного фонда вместе с деревянной обрешеткой.

Вчера в 12-м часу ночи Гороховецкий район снова накрыли шквалистый ветер, гроза и ливень. Природа снова показала нам, кто в доме хозяин. Несколько минут стихии, и вот снова поваленные деревья, повреждённые кровли, заборы, обрывы проводов и т.д. На этот раз сильно пострадала крыша Пенсионного фонда на улице Братьев Бесединых, — сообщает официальная группа гороховецкой газеты «Новая жизнь».

Основной удар пришелся на здание Пенсионного фонда. Фото группы «Газета «Новая жизнь» Гороховец»

Торжественное открытие нового административного здания районного управления Пенсионного фонда РФ состоялось в 2014 году. До этого оно долгое время занимало второй этаж бывшей поликлиники.

Сильный ветер повалил немало деревьев. Фото группы «Газета «Новая жизнь» Гороховец»

В местных пабликах пользователи также активно публикуют фотографии поваленных деревьев, оборванных проводов  и снесенных заборов. На улице Мира под завалами оказался автомобиль.

От сильного ветра пострадал автомобиль. Фото группы «Подслушано Гороховец [ПГ]»

Удары стихии

Ранее удар стихии Гороховец пережил в мае. Тогда сильно пострадала крыша Центральной районной больницы. На ее восстановление направили 3,5 миллиона рублей из резервного фонда администрации Владимирской области.

ветром снесло крышу у больницы

В Гороховце у больницы снесло крышу. Фото администрации Владимирской области

Тогда 15 мая штормовой ветер наделал в регионе немало бед не только в Гороховецком районе. Главный удар пришелся на Муром. Там ветер повалил более 50 деревьев, пострадали, как минимум, 5 автомобилей, припаркованных вблизи зелёных насаждений. Порывы ветра были настолько сильными, что падали остановки общественного транспорта и столбы ЛЭП, рвались провода, погнулись даже кресты на куполах муромских церквей. В отдельных районах вместе с проливным дождём выпал град размером с перепелиное яйцо.

30 июля сильный ветер сорвал крышу многоквартирного дома в посёлке им. Максима Горького Камешковского района. Сильный ветер в считанные минуты подхватил кровельное железо и сбросил его на землю. Дождь залил квартиры верхнего этажа. Ориентировочная стоимость работ по капитальному ремонту дома, по оценкам специалистов, составит более 20 миллионов рублей. Ремонт кровли обойдется в 16,4 миллиона рублей, а ремонт системы теплоснабжения – 3,99 миллиона рублей.

2 августа непогода бушевала в Киржачском районе. Ряд населенных пунктов остался без электричества. 17 деревьев упали на дорогу Киржач — Покров. Пострадали и машины. В Киржаче слетевшее с крыши железо упало прямо на припарковавшиеся во дворе автомобили. Пострадавших, к счастью, не было.

Фото группы «Газета «Новая жизнь» Гороховец»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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