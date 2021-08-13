Ураган снес крышу со здания Пенсионного фонда в Гороховце

Гроза с сильным ветром обрушилась минувшей ночью на Гороховец. Фотографии последствий стихии распространились в социальных сетях. Больше всего пострадало здание местного отделения Пенсионного фонда.

Сорванные крыши и поваленные деревья

Сильный ветер снес крышу здания местного отделения Пенсионного фонда вместе с деревянной обрешеткой.

— Вчера в 12-м часу ночи Гороховецкий район снова накрыли шквалистый ветер, гроза и ливень. Природа снова показала нам, кто в доме хозяин. Несколько минут стихии, и вот снова поваленные деревья, повреждённые кровли, заборы, обрывы проводов и т.д. На этот раз сильно пострадала крыша Пенсионного фонда на улице Братьев Бесединых, — сообщает официальная группа гороховецкой газеты «Новая жизнь».

Торжественное открытие нового административного здания районного управления Пенсионного фонда РФ состоялось в 2014 году. До этого оно долгое время занимало второй этаж бывшей поликлиники.

В местных пабликах пользователи также активно публикуют фотографии поваленных деревьев, оборванных проводов и снесенных заборов. На улице Мира под завалами оказался автомобиль.

Удары стихии

Ранее удар стихии Гороховец пережил в мае. Тогда сильно пострадала крыша Центральной районной больницы. На ее восстановление направили 3,5 миллиона рублей из резервного фонда администрации Владимирской области.

Тогда 15 мая штормовой ветер наделал в регионе немало бед не только в Гороховецком районе. Главный удар пришелся на Муром. Там ветер повалил более 50 деревьев, пострадали, как минимум, 5 автомобилей, припаркованных вблизи зелёных насаждений. Порывы ветра были настолько сильными, что падали остановки общественного транспорта и столбы ЛЭП, рвались провода, погнулись даже кресты на куполах муромских церквей. В отдельных районах вместе с проливным дождём выпал град размером с перепелиное яйцо.

30 июля сильный ветер сорвал крышу многоквартирного дома в посёлке им. Максима Горького Камешковского района. Сильный ветер в считанные минуты подхватил кровельное железо и сбросил его на землю. Дождь залил квартиры верхнего этажа. Ориентировочная стоимость работ по капитальному ремонту дома, по оценкам специалистов, составит более 20 миллионов рублей. Ремонт кровли обойдется в 16,4 миллиона рублей, а ремонт системы теплоснабжения – 3,99 миллиона рублей.

2 августа непогода бушевала в Киржачском районе. Ряд населенных пунктов остался без электричества. 17 деревьев упали на дорогу Киржач — Покров. Пострадали и машины. В Киржаче слетевшее с крыши железо упало прямо на припарковавшиеся во дворе автомобили. Пострадавших, к счастью, не было.