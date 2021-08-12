Улыбышевский карьер засыпают песком из-за трассы М-12

Карьер в Улыбышево становится меньше. Его засыпают песком. Спецтехника работает в узкой части искусственного водоема и у дороги из Владимира в Радужный. Не мешает ни дождь, ни грязь. На водной глади — мутные разводы и пена. По этому месту пройдёт участок платного автобана М-12 «Москва-Казань». О том, что карьеры в ходе строительства частично сотрут с лица земли, «Призыв» сообщил ещё в апреле нынешнего года. Спустя 4 месяца работы начались, что, однако, вызвало резонанс во Владимире.

Дорожники и отдыхающие

В популярной группе соцсети «ВКонтакте» появился пост о том, что Улыбышевский карьер на грани экологической катастрофы. Автор призывает писать обращения в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Отстоим карьер, прекратим его загрязнение.

— Вопрос не только в том, что часть карьера закопают. Они сливают какую-то гадость в воду. Все озеро загажено химической пеной, — возмущается автор поста.

Комментариев появилось много. Но автора поддержали единицы. Остальные указывают, что пена и грязь — след дорожных работ, который пропадёт, как только те будут завершены.

— Прошла пора этих карьеров, теперь их время как развлекательного объекта вышло. Настала очередь вновь быть лишь частью стройки, — философски заметил участник обсуждения.

«Призыв» побывал на месте стройки. Пена и грязные взвеси есть, но не доходят и до середины водоёма. Зато берега карьера повергли нас в шок. Такое количество мусора не вывезти на десяти самосвалах!

Пластик, бутылки, пакеты с отходами разбросаны по склонам, в кустах и собраны в кучи у деревьев. Это ужасающее зрелище — плоды двухмесячного отдыха наших жителей.

Даже неспециалисту понятно, что урон от такого загрязнения куда более долговечен и печален, нежели от работ подрядчиков с М-12.

Карьеры и кладбище

Песчаная возвышенность появилась с двух сторон от дороги Владимир – Улыбышево — Радужны». С одной стороны она проходит по части карьера, с другой — по части кладбища в Высоково.

Карьеры занимают площадь 12 га. Глубина их — 9-12 метров.

Годовой объем добычи песка в Улыбышево — 125-150 тысяч кубометров. На месте карьеров ещё четверть века назад был высокий Могильный холм, поросший лесом. В 1989 году там началась добыча песка для нужд дорожников. Применяли его и при строительстве южного обхода Владимира.

Администрации Владимира пришлось скорректировать площади нового кладбища у деревни Высоково, чтобы освободить место для магистрали. С высоты видно, что участок уже был отделён и подготовлен к захоронениям. Даже дорожки между квадратами заасфальтировали.

Теперь с обеих сторон от дороги начали забивать сваи для строительства путепровода, который пройдет над бесплатной дорогой.

Развязки и этапы

В нашем регионе М-12 пройдёт по территориям Гусь-Хрустального, Петушинского, Собинского, Судогодского, Селивановского и Муромского районов, а также в границах областного центра. На пути следования планируется построить 4 транспортные развязки, 33 моста и 47 путепроводов. Кроме того, построят подъездные дороги — часть их уже асфальтируют.

Одну из развязок добавили совсем недавно по обращениям жителей и местных администраций — её построят на 193-м км М-12 на пересечении с дорогой Драчево — Бутылицы — Меленки.

Во Владимирской области будет построено 212 километров магистрали М-12 «Москва-Казань».

Длина всей трассы от Москвы до Казани будет 810 километров. Строят ее в восемь этапов, везде работают разные подрядчики. На всём протяжении обустроено 38 производственных площадок. Там планируется до конца года смонтировать 14 асфальтобетонных завода (4 из них возведены) и 10 цементобетонных заводов (5 из них смонтированы). В «Автодоре» сообщают, что на проекте задействованы почти 5,5 тысячи человек и порядка 2300 единиц техники.

Платная скоростная трасса разгрузит бесплатные дороги М-7 и Р-132. Её строительство оценено в 650 миллиардов рублей.

Движение по автобану будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону. Они будут разделены барьерными ограждениями. Разрешенная скорость — 130 километров в час.

Вся трасса будет освещена. Также дорогу оборудуют специальными островками и остановками для отдыха водителей, для сна на стоянках. Для животных сделают экодуки.

Пешеходы смогут пересекать трассу по надземным и подземным переходам. Проезд по трассе будет безбарьерным. Стоимость либо будет списываться автоматически с транспондера, либо вручную через сайт «Автодор».

Трассу построят в 8 этапов. 4 из них будут осуществлены во Владимирской области:

Первый этап (0−80-й км, Московская и Владимирская области) строит компания «Стройтрансгаз». Стоимость — 53 миллиарда рублей.

Второй этап (80−116-й км, Владимирская область) строит «Региональная строительная компания». Стоимость — 21 миллиард рублей.

Третий этап (116−224 км, Владимирская область) строит компания «ВАД». Стоимость — 59,5 миллиарда рублей.

Четвертый этап (224−347-й км, Владимирская и Нижегородская области) строит компания «Автобан». Стоимость — 79,6 миллиарда рублей.