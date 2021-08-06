Улицу Сакко и Ванцетти во Владимире расчищают от незаконной торговли

Борьба с незаконной торговлей продолжается во Владимире. Накануне сотрудники мэрии совместно с правоохранителями вновь отправились на улицу Сакко и Ванцетти, где продают овощи и фрукты с припаркованных в нарушение правил автомобилей.

Большегрузов стало меньше

Предыдущая проверка проходила на этой улице неделю назад. Результат есть – большегрузов стало гораздо меньше. Однако по-прежнему стоящие вдоль улицы автомобили, с которых ведется торговля, затрудняют движение. Проверяющие вновь увидели импровизированные прилавки, сооруженные из подручных материалов, а рядом неубранный мусор и грязная тара.

— Эта антисанитария может стать источником возникновения и распространения серьезных инфекционных заболеваний, — отмечает пресс-служба мэрии.

Напомним, что во время прошлого рейда на этой улице проверяющие увидели около полутора десятка грузовиков, которые припарковались прямо под знаками «Остановка запрещена». В прицепах большегрузов — арбузы и дыни, а также весы и калькуляторы. Ряд нелегальных торговых точек размещался прямо на обочине.

После того как одну из незаконно припаркованных фур принудительно эвакуировали на штрафстоянку на улицу Кулибина, остальные большегрузные автомобили покинули улицу Сакко и Ванцетти.

Штрафы для торговцев

За торговлю в неустановленном месте на продавцов вновь составили протоколы. Нарушителям грозят штрафы. На граждан — в размере от 500 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 3 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники ГИБДД принудительно эвакуировали оставленный автомобиль. На водителя составили протокол за пренебрежение дорожными знаками или разметки.

Штрафы за торговлю в запрещённых местах составляют от 500 до 15 тысяч рублей.

В мэрии продолжают настаивать на том, что торговля во Владимире должна вестись по установленным в городе правилам. Фуры на улицы Сакко и Ванцетти не только перекрывают дорогу. Торговцы оставляют после себя мусор, пищевые и бытовые отходы. К тому же у продавцов нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Торговля ведется без соблюдения элементарных санитарных правил, не соблюдаются и существующие в нашей области антиковидные ограничения. И, конечно, ни копейки от такой «предпринимательской деятельности» не получает городской бюджет.

Рейды по контролю за соблюдением правил уличной торговли будут продолжены, заверяют в мэрии. Проводятся они ежедневно. В середине июля незаконную торговлю прикрыли на Верхней Дуброве.