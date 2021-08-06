Уголовное дело против руководителя «Ручейков» направили в суд

Вслед за претензиями банка к аграрному предприятию последовало уголовное дело, а в скорой перспективе — суд. Руководителя ООО «Ручейки» Юрьев-Польского района обвиняют по части 2 статьи 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Тяжкие — это, видимо, то, что банк потерял миллионы рублей.

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Владимирцы хорошо знали продукцию фигурирующей в деле фирмы. Покупали растительное масло её производства: льняное, рапсовое, сурепное и т.д. Качественный был товар. В областном центре его продавала, как минимум, дюжина торговых точек. Шла и реклама. А про само предприятие говорили, что оно стало первым возрождающим в регионе традиции льноводства и выращивания масляничных культур.

Сейчас местную продукцию вытеснила аналогичная, но из других регионов. Про качество скажем обтекаемо — разное. Старый сайт «Ручейков» уже не работает. Сайт другой компании с очень похожим названием — ручейки33.рф — открыть не удалось. Скорее всего, закат аутентичной для наших мест маслобойни связан с делом, о котором сообщило сегодня управление ФСБ России по Владимирской области.

— Выявлена и задокументирована противоправная деятельность руководителя ООО «Ручейки» (далее — Общество), причастного к злоупотреблению своими полномочиями вопреки законным интересам организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и причинению своими действиями существенного вреда правам и законным интересам ВРФ АО «Россельхозбанк», — проинформировали силовики.

Фабула дела относится к событиям более чем десятилетней давности.

По версии следствия, в период с 2008-го по 2013 год предприятие заключило кредитные договора с банком на общую сумму около 305 миллионов рублей. Естественно, последний взял залог — имущество, отчуждать которое без согласия банка было нельзя.

— Свои договорные обязательства по своевременному возврату кредитов и процентов по ним Общество не выполнило. В апреле 2018 г. фигурант в целях ухода от исполнения ранее взятых обязательств в ВРФ АО «Россельхозбанк» создал аффилированное ему ООО, в которое перевёл все активы и материальные ценности ООО «Ручейки», — говорится в пресс-релизе.

Среди уведённых активов оказались и те, что числились в залоге у банка. Информацию о совершенных сделках аграрии от ростовщиков скрыли. А новое ООО заработало на мощностях предшественника: производило, хранило и реализовало сельскохозяйственную продукцию.

Выручка от всей этой деятельности аккумулировалась на расчетных счетах аффилированной организации. Обязательства ООО «Ручейки» его руководителем перед банком не исполнялись. В 2018 году в отношении заемщика АО «Россельхозбанк» инициировал процедуру банкротства.

Дело пошло в суд

Дело против руководителя «Ручейков» возбудили в июне прошлого года. УФСБ передало материалы в Следственное управление СК России по Владимирской области.

— В ходе расследования уголовного дела получены изобличающие доказательства о причастности фигуранта к инкриминируемому противоправному деянию, а также дополнительные данные о причинении им существенного вреда правам и законным интересам АО «Россельхозбанк», — рапортуют силовики.

По версии следствия, кредитная организация получила ущерб в сумме невыплаченного долга размером более 66 миллионов рублей. Но при этом, как сообщили следователи, благодаря принятым следователем СК России в ходе расследования уголовного дела мерам причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Вину обвиняемый не признал и в содеянном не раскаялся, уточняют силовики. На днях дело передали в суд.

Деяние по ч. 2 ст. 201 УК РФ наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.