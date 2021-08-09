Туристам на своём транспорте предложили 7 маршрутов по Владимирской области

Если есть машина или мотоцикл и вас тянет путешествовать, то проблема лишь одна – выбор маршрута. Вот пройдёт I Всероссийский конкурс межрегиональных и региональных автомотомаршрутов, и этот вопрос будет снят. Только выбирай из того, что рекомендовали люди. Жители Владимирской области пока предложили на конкурс 7 маршрутов. Победители получат средства на реализацию проектов. Итоги подведут уже в сентябре этого года.

— I Всероссийский конкурс по созданию межрегиональных и региональных автомотомаршрутов призван создать условия для реализации или поддержки новых маршрутов для путешествий, вовлечь туристов и волонтеров в сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия страны, — сообщили организаторы конкурса из числа Ассоциации автомототуризма и караванинга и Общенародного фронта.

Рожечники и промыслы

Самыми активными участниками стали люди, приближенные к сфере туризма. Это сотрудники турцентров, музеев и краеведы. Они точно знают, что и где посмотреть. Но вопросами, как туда доехать и на какую инфраструктуру стоит рассчитывать в пути и по прибытии, занимались уже истинные любители автомобильного туризма.

— На конкурс из 32 регионов страны прислали 94 работы. Больше всего заявок представлено в номинации «Маршрут выходного дня». Наши конкурсанты смогут получить средства на реализацию своих задумок. Кроме того, мы будем рекомендовать учитывать заявленные конкурсантами маршруты при составлении сетки туров по стране на будущий год, — сообщила руководитель проекта ОНФ «Россия здесь» Любовь Солдаткина.

Вот семь маршрутов от Владимирской области:

«По следам владимирских рожечников»: г. Владимир — село Давыдово — деревня Мишнево — г. Суздаль.

«Земля Камешковская»: село Давыдово — Мокеев курган — село Второво — г. Камешково.

Культурно-познавательный маршрут «Черкутинская волость».

Маршрут выходного дня: Свято-Троицкая Сергиева Лавра (г. Сергиев Посад), святой источник «Гремячий ключ», Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь (с. Махра), Свято-Благовещенский монастырь (г. Киржач).

Региональный маршрут выходного дня «Гороховец мастеровой»: Владимир – Гороховец — Владимир.

Этномаршрут «Народные промыслы Вязниковского района».

Маршрут выходного дня по г. Вязники.

Доступность и безопасность

Экспертный совет I Всероссийского конкурса оценит экономичность, безопасность, доступность и информативность маршрутов для автомотопутешественников.

На карте появятся места с проблемными зонами. Где дорогам требуется ремонт, где нужны места для ночлега, какие-то небольшие торговые лавки с сувенирами и выпечкой.

По итогам конкурса планируют обнародовать все маршруты победителей и добиться обретения ими статуса «брендовых маршрутов». С этим организаторы обратятся в Ростуризм.

Участники смогут подать заявки для получения грантов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Новые маршруты для автомобилистов разрабатывают и общественники из «Народного контроля». Водителям предлагают в обход федеральных трасс добраться до Кистыша и Алешунино.