Цены на бензин, дизель и газ резко подскочили

Во Владимире повысились цены на все виды топлива для транспортных средств. Это заметили автомобилисты, данные подтвердила статистика. Эксперты Владимирстата отметили рост по всем позициям. С июля по август дизель подорожал на 3,2%, Аu-92 — на 5,7%, Аu-95 — на 5,2%. Это усреднённые показатели по заправкам. Понятно, что на крупных АЗС с известными брендами цены выше, чем отражено в инфографике Владимирстата. Но можно найти и дешевле — на небольших АЗС.

За год, как за месяц

За год — с августа 2020-го — цены на бензин и топливо во Владимирской области повысились на 5%. Это опять же средние ставки Владимирстата. По наблюдениям же экспертов выходит, что именно с июля по август произошёл фактически весь годовой скачок. Но «Призыв» сообщал о росте цен в январе, в марте, в июне…

Акцизы на топливо с 2014 года выросли в 2,5 раза.

Аналитики из «Российской газеты» считают, что есть несколько причин роста цен на топливо. Увеличение ставок акцизов, налогов, расходов на зарплаты. Росстат рассчитал попроцентно, что входит в состав стоимости литра бензина.

— В стоимости литра бензина 20% занимает налог на добавленную стоимость (НДС), а ещё 21% — акцизы. Коммерческие, транспортные и производственные расходы нефтеперерабатывающих заводов и АЗС — около 17%. Оставшиеся 42% приходятся на нефть, но в них до 30% составляют налоги — налог на добычу полезных ископаемых или налог на добавленный доход, которые выплачивают компании. Только 12 из 42% приходятся на стоимость добычи нефти. С начала года она подорожала на 37%, — сообщила «Российская газета».

Газ за 30 рублей

На владимирских заправках газ теперь стоит 30 рублей. За месяц — плюс 3 рубля. Водители такси и частники на машинах с газовым оборудованием бьют тревогу. Хотя и цена газа все еще на 15 рублей ниже, чем на 92-й бензин, но и расход его выше. Да и само оборудование, как его покупка, так и обслуживание, требует больших вложений.

Федеральные СМИ связывают резкий скачок цен с аварией на установке Уренгойского завода. Снижение объемов производства тут же откликнулось на оптовых ставках.

— Оптовые цены на сжиженный углеводородный газ сдерживаются нерыночными механизмами государства, в отличие от цен на бензин, поэтому зависят от экспортных цен и от конкуренции внутри РФ с бензином. Спрос на любые виды топлива сейчас повышен как по сезонным причинам, так и из-за роста внутреннего туризма в связи с закрытием границ, — пояснил аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман изданию «Федералпресс».

Подорожают продукты

Любой рост цен на топливо закономерно отражается на стоимости потребительской корзины. Рано радовались, что борщевой набор стал дешеветь. За две недели августа поползли цены вверх на колбасные изделия, на молочную продукцию, вермишель. Покупатели отмечают скачок цен на чай и кофе.

— Детское питание летом сильно подорожало. Совсем перестали акции проводить магазины. Раньше кашу можно было по акции урвать не этой, так другой марки. А сейчас нет, — рассказывает мама трехлетней дочки Дарья.

Владимирстат за неделю обнаружил рост на 2% овощных детских консервов.

Любители сладкого недовольны «уловкой» производителей. На прилавках теперь шоколадки не по 90 граммов (а еще не так давно были все по 100), а 85 граммов. Упаковки те же, не сразу и заметишь, а вот плитки стали уже и тоньше. При этом цены всё равно растут, и прежний бюджетный шоколад — уже под сотню, если без акции.