Терапевта зовут работать в Симу и дают квартиру с деньгами

Главный врач Юрьев-Польской центральной больницы Олег Кондратьев объявил о срочном поиске врача общей практики в амбулаторию села Сима. Медицинское учреждение временно закрыто из-за дефицита кадров. Население – больше полутора тысяч человек, а обслуживать их некому. Терапевту, который согласится трудоустроиться на постоянной основе в Симе, обещают служебную 2-комнатную квартиру и миллион рублей, сообщил облздрав в ответе на запрос «Призыва».

Стоматолог вместо терапевта

Амбулатория в селе Сима — это недавно отремонтированное и многофункциональное медицинское учреждение. В нём был дневной стационар, вели прием терапевт, стоматолог, гинеколог. Лаборатория делала анализы.

В редакцию «Призыва» обратилась жительница села Галина Легкая. Она рассказала, что терапевт с постоянной работы ушла ещё в апреле. До июля 2-3 раза в неделю приезжала врач из Юрьева-Польского. Но и она сейчас не работает. Что и понятно: от райцентра до села 24 километра — не наездишься.

— Амбулатория в селе Сима временно не функционирует по причине увольнения врача общей практики по семейным обстоятельствам. В ближайшее время в амбулатории начнёт функционировать процедурный кабинет и возобновится прием зубного врача, — сообщила пресс-служба департамента здравоохранения администрации области.

Наиболее востребованный специалист в селе Сима — терапевт. Он может сделать первичный осмотр, поставить диагноз, выписать лекарства или направить к узким специалистам. Но терапевта нет, и вообще — никого. Но формально амбулатория работает.

Амбулатория не закроется. Надо только потерпеть и подождать, когда найдутся кадры, обещают в облздраве.

— Будет рассмотрен вопрос о транспортировке пациентов из села Сима в поликлинику Юрьев-Польской центральной районной больницы на служебном автобусе, — добавила пресс-служба департамента здравоохранения.

Нужна всем

Амбулатория в селе Сима обслуживала и жителей окрестных населенных пунктов. Всем им теперь приходится ездить в Юрьев-Польский, где своих пациентов достаточно. Можно потратить день-два, и всё впустую. В любом случае, это ожидания, нервы, трата времени и денег.

По информации департамента здравоохранения, в Юрьев-Польском районе имеются 25 фельдшерско-акушерских пунктов и две амбулатории. В 2021 году построены и введены в эксплуатацию 4 современных ФАПа: в селах Сосновый Бор, Кучки, Каменка и Сорогужино. Но они пока тоже не работают. У них нет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Документы в стадии оформления. Но и после этого для новых медучреждений тоже встанет вопрос кадров.

На сайте Юрьев-Польской больницы размещены 35 вакансий. Пять — заведующие ФАПами, еще пять — медсестры в поликлиники, четыре — терапевты.