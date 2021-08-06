Сын вязниковского сапожника был комиссаром «Авроры» и пережил блокаду

Для 19-летнего Александра Белышева назначение на крейсер «Аврора» было на радость и в гордость. Еще бы, корабль участвовал в памятном сверстникам Цусимском сражении 1904 года, а название получил в память о фрегате, оборонявшем Петропавловск на Камчатке от англо-французской эскадры в Крымскую войну 1853-1856 годов. Здесь он вступил в Российскую социал-демократическую партию (большевиков). Здесь отдал приказ о выстреле «Авроры» 25 октября 1917 года, извещающем о начале Октябрьской революции.

Имя нашего земляка навеки вписано в историю России как первого комиссара легендарного крейсера «Аврора». Оно вошло во все энциклопедии и учебники.

Мечты о море

Родился Александр Белышев 6 августа (25 июля по старому стилю) 1893 года в деревне Клетнево Вязниковского уезда Владимирской губернии (ныне Шуйский район Ивановской области) в семье сапожника. Как сложилась бы его биография дальше, сказать затруднительно, не возмечтай он с детства о морских путешествиях, начитавшись о них во время учебы в церковно-приходской школе, а потом во Владимирском ремесленном училище.

Будущий комиссар довольно успешно учился в знаменитом Мальцевском училище с 1908-го по 1913 год. По его окончании получил специальность машинно-сборочного подмастерья.

В музее авиамеханического колледжа, преемника Мальцевского училища, хранится групповая фотография выпускников 1913 года. На ней запечатлен будущий глашатай Октябрьской революции. Это молодой человек интеллигентного вида — и никакого революционного пламени в облике.

Тем не менее при призыве в армию Белышев подал прошение зачислить его во флот. Образованные матросы в ту пору интенсивного развития пароходства требовались повсеместно. И его сначала направили в Кронштадтское машинное училище, а после выпускных экзаменов в 1913 году – для прохождения службы в Санкт-Петербург, машинистом на крейсер «Аврора».

Заря русской революции

Слово «Аврора» пришло к нам из древнеримской мифологии, означая богиню утренней зари, а также надежду на все лучшее и светлое. Поэтому весьма символично, что крейсер с таким именем сыграл значительную роль в русском революционном движении.

Александр Белышев вспоминал, что команда на крейсере подобралась грамотная, начитанная.

Матросы быстро разобрались, что к чему у разных партий, начали читать марксистские брошюры, большевистские газеты, журналы, и в феврале 1917 года самыми первыми на Балтике подняли на мачте красный флаг. А 1 марта первыми избрали судовой комитет, где председателем и стал Белышев, а членом комитета – его земляк Николай Лукичев.

Авроровцы во главе с Белышевым встречали 3 апреля на Финляндском вокзале возвратившегося из эмиграции Ленина, слушали произнесенную им с броневика речь, в которой был провозглашен лозунг «Да здравствует социалистическая революция!» Поэтому никто из матросов и не удивился, узнав, что их представителей пригласили в конце сентября в Смольный, к Свердлову, члену Военно-революционного комитета. Расспросив их о настроениях в команде, он сказал:

«Товарищи моряки, Военно-революционный комитет и его партийный центр уполномочили меня назначить комиссара «Авроры». Я думаю, что кандидатура товарища Белышева будет подходящей».

Выстрел холостой, но весьма эффективный

Вечером 24 октября (по старому стилю) 1917 года от Военно-революционного комитета получено распоряжение: крейсеру «Аврора» восстановить движение по Николаевскому мосту. А это значит передвинуть его как можно ближе к мосту, для чего Белышев распорядился развести пары, прогреть машины и подготовиться к снятию с якоря.

Но дело это оказалось не таким-то простым. Когда «Аврора» была готова к снятию с якоря, командир корабля Эриксон отказался его вести, ссылаясь на невозможность пройти по Неве из-за небольшой глубины фарватера. То же сказали и другие офицеры. Тогда Белышев приказал матросам самим промерить фарватер. Измерение показало, что корабль свободно пройдет.

С чертежом глубины невского фарватера Белышев пришел к командиру, но тот снова отказывается. Не остается ничего другого, как арестовать Эриксона и офицеров. А спустя некоторое время он сам пришел к комиссару и сказал: «Готов довести до моста». И вот в 3 часа 30 минут «Аврора» спускает якорь у Николаевского моста…

Весь следующий день приводили крейсер в боевое состояние, приготавливали пушки, снаряды и ждали сигнала. Наконец, в 21 час 40 минут с Петропавловки взвилась в небо сигнальная ракета, вслед раздались пушечные выстрелы. Белышев командует: «Носовое орудие, огонь!» Огромная вспышка освещает все вокруг, а эхо выстрела разнеслось над Невой и докатилось до Дворцовой площади.

Предписание Военно-революционного комитета было таково: после сигнала произвести несколько холостых выстрелов и, если нужно, открыть огонь.

К этому прибегнуть не пришлось, так как Зимний дворец, где находились министры Временного правительства, вскоре сдался. Все это время «Аврора» поддерживала связь с Военно-революционным комитетом и другими военными судами, с пехотными частями. Команда была в курсе всего происходящего и потому вела себя спокойно, приказы выполняла уверенно.

Неожиданное возвращение на гражданку

В 1918 году команду «Авроры» неизвестно почему демобилизовали. Был отставлен от своей должности и 25-летний Белышев. Он решил возвратиться в родные края, где начал работать по специальности – слесарем-механиком.

Когда же товарищи увидели его организаторские способности и узнали к тому же, что он «тот самый Белышев», то стали выдвигать на различные административные посты. И куда бы ни посылала Александра Викторовича партия, везде работал он энергично и умело. Но тянуло его в Ленинград.

Он поступил в Промакадемию, закончил ее в 1935 году, а затем работал на различных хозяйственных должностях. В годы блокады Белышев был главным механиком завода «Ленэнерго», оставаясь там до выхода на пенсию в 1961 году. Став персональным пенсионером союзного значения, он занимался общественной деятельностью, часто встречался с молодежью, рассказывал о революционных событиях на Балтике и в Питере.

К Александру Викторовичу обращались за справками и советами сценаристы, режиссеры, актеры, снимавшие фильмы о революции. Бывал у него на Большой Пороховской и актер Кирилл Лавров, работая над образом самого Белышева в двухсерийной широкоформатной картине «Залп «Авроры».

Картину снимал на «Ленфильме» режиссер Юрий Вышинский, известный тогда советским зрителям по остросюжетному фильму «В квадрате 45» о военных летчиках и парашютистах. «Залп Авроры» вышел на экраны страны в конце 1965 года.

Немеркнущая память

Александр Викторович Белышев скончался 29 августа 1974 года, когда ему пошел 82-й год. Кавалер двух орденов Ленина и ордена Октябрьской революции был похоронен на Большеохтинском кладбище со всеми полагающимися ему почестями, с воинским салютом. А 25 октября 1977 года в связи с 60-летием Октября Владимирскому авиамеханическому техникуму (бывшему Мальцевскому училищу) было присвоено имя Александра Викторовича Белышева.

В техникуме открыт музей имени Белышева, где собран богатый материал о нем самом и об учебном заведении.

Однако в 1990-х годах на правительственном уровне было принято решение убрать из названий образовательных учреждений напоминания о коммунистическом прошлом. Но по-прежнему жив музей, а на здании авиамеханического колледжа на Студеной горе висит мемориальная доска из белого мрамора, напоминающая, что именно здесь учился первый комиссар легендарной «Авроры».

В Ленинграде на доме № 33 по Большой Пороховской улице, где Белышев жил последние годы, в 1987 году установлена гранитная мемориальная доска: «В этом доме с 1959 года по 1974 год жил Белышев Александр Викторович – член Коммунистической партии с марта 1917 года, председатель судового комитета и комиссар крейсера «Аврора». Именем Александра Викторовича названа улица в Санкт-Петербурге, а в корабельном музее крейсера «Аврора» установлен его бронзовый бюст.