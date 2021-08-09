Светофоры на трассе М-7 во Владимирской области сделают заметнее

Светофоры на федеральной трассе М-7 во Владимирской области станут заметнее. Чтобы повысить безопасность, опоры оснастят светодиодными лентами. Подсветка будет дублировать сигналы светофора.

В этом году таких светофоров появится 17. Десять из них – во Владимирской области. Дополнительную иллюминацию получат светофоры на трассе М-7 «Волга» в Сенинских Двориках (246-й км), в Симонцево (275-й км), поворот на Мстеру (280-й км), поворот на Никологоры (290-й км), в Чудиново (292-й км), в Вязниках (295-й км, ул. Удобная), поворот на Ефимьево (297-й км), у Болымотихи (298-1 км) и в Гороховце (335-й и 336-й км).

Нововведение призвано повысить безопасность дорожного движения.

— Размещенная на опорах подсветка будет дублировать сигналы светофора. Её хорошо видно при любых погодных условиях. Она позволяет привлечь внимание водителей при приближении к регулируемому перекрестку или пешеходному переходу, — уточняет пресс-служба Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Светофоры с подсветкой опор появятся также в Нижегородской области и республике Мордовия.

Прежде на федеральной трассе в черте Владимира установили адаптивные светофоры. Они призваны избавить перекрестки с интенсивным движением от заторов. Отслеживая дорожную ситуацию по камерам над проезжей частью, специалисты диспетчерского центра Упрдора могут регулировать фазы светофора. Один такой адаптивный светофор заработал на выезде с Веризино.

Адаптивный светофор также был смонтирован на самом проблемном перекрестке «Пекинки» — в районе улицы Горького. Камеры уже установлены на главной и второстепенной дорогах.

Два вместо одиннадцати

Во Владимире в этом году планировалось установить 11 светофоров. Они должны были появиться на перекрестках и переходах магистральных улиц. Места выбирали с учётом статистики аварийности. Объекты были внесены в комплексную схему организации дорожного движения, утвержденную в марте. Однако в итоге в этом году установят только два светофора. Они разместятся на пересечение улиц Егорова с Добросельской, а также Судогодского шоссе с Зелёной.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители юго-западного района Владимира обратились в администрацию города с просьбой поставить светофор на улице Пугачёва у дома № 62. Сделать это нужно перед запуском развязки на Сперанского, считают они. Мэрия другого мнения. Она планирует сделать «зебру» без светофора и непосредственно на Сперанского, 1, — это при съезде с кольца. К нему надо добираться в горку около 300 метров.