Суздаль ремонтирует дороги по плану и вне плана

Свыше 50 миллионов рублей получил Суздаль на ремонт дорог. Их сделают в рамках подготовки к празднованию 1000-летия города. Юбилей состоится в 2024 году. Но готовиться к нему начали загодя, поскольку масштаб работ велик. В планах — благоустройство дорог, дворов, общественных пространств и коммуникаций.

Суздаль наряду с другими городами области участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». На ремонт идут федеральные средства. Но помимо тех объектов, что вошли в программу, решили отремонтировать и внеплановые.

Колодцы и светофоры

В список внепланового ремонта вошли три улицы: Садовая, Пожарского и Покровская. Находятся они в центральной части города, где расположены храмы и музеи, и дублируют главную улицу Ленина или примыкают к ней.

Самый большой объем работ – более 1,1 километра — намечен на Покровской. На ней обновят от дома № 59 до пересечения с улицей Шмидта. Садовую отремонтируют от пересечения с улицей Нетёка до улицы Васильевской. А Пожарского — от дома № 10 до пересечения с улицей Ленина.

На всех трёх объектах будет проведён ремонт проезжей части и колодцев на ней, а также светофоров. Обновят тротуары, нанесут новую дорожную разметку и установят дорожные знаки.

Подъезды готовы

А по плановым работам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже сделали подъезды к Суздалю. Ведут ремонтные работы на участке автодороги Суздаль — Гавриловское — Цибеево — Обращиха.

Это западный подъезд к древнему городу. Он проходит через 7 населённых пунктов и распределяет транспортную нагрузку сообщения Москва — Суздаль, что особенно актуально в выходные и праздничные дни.

Общая протяжённость объекта – 3,7 км. — Стоит отметить, что в 2019 году работы на пути Суздаль — Обращиха проводились на 6 участках общей протяжённостью 11,6 км. В нормативное состояние тогда было приведено более 50 процентов автодороги, — сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

Главная улица

Общественники оценили результаты ремонта главной улицы города Суздаля — Ленина. Работы проходили на участке протяженностью почти в два километра от пересечения с окружной дорогой до дома № 65. Стоимость работ составила 18 миллионов рублей.

— На участке устранили все дефекты дорожного полотна, включая продольно-поперечные трещины, ямы и выбоины. Стоит отметить, что, кроме проезжей части, подрядчик выполнил асфальтирование съездов, по которым ранее было тяжело проехать, — сообщил эксперт общественного движения «Убитые дороги» Сергей Федяев.

Также на Ленина заменили строительные плиты для инженерных коммуникаций и нанесли разметку. Для стока вод предусмотрели водоотводный лоток.

На двух автобусных остановках установили новые павильоны, на четырех тротуарной плиткой выполнили устройство основания. Также на остановках сделали лавочки и урны.

На пересечении улиц Ленина и Кремлёвской заменили светофорный объект, регулирующий движение как автомобилей, так и пешеходов.