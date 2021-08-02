Страх ушёл из МФЦ. Но вряд ли из власти

Денис Страх больше не директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области. Он ушёл. Не все владимирцы знали, что он руководил этим учреждением. Зато многие помнили, что он чем-то руководил. Просто потому, что Денис Страх относительно давно в органах власти и значительную часть этого времени ходил в начальниках. Вместо него исполняющим обязанности директора МФЦ назначен Олег Рындин, сообщила пресс-служба администрации области.

Олег Рындин тоже не новичок в системе управления, но особо не светился. Внимание СМИ к нему проснулось один раз четыре года назад. Тогда областные чиновники отчитывались за свои доходы, и бывший на то время и.о. председателя комитета по вопросам государственного управления Олег Рындин задекларировал сумму в 2 867 307,75 рубля. Его фамилия следовала за вице-губернаторскими, но, впрочем, никакого ажиотажа не вызвала: заработал и заработал. До сегодняшнего дня о нём забыли.

Что касается Дениса Страха, уволился он по собственному желанию. Соответствующий приказ подписала директор департамента регионального развития Владимирской области Милана Яневская, уточнила пресс-служба «Белого дома». Это несколько ново, поскольку раньше в официальной информации об отставках, как правило, фигурировал губернатор — мол, он распорядился.

То ли в поднадоевшие уже сообщения о кадровых переменах решили не вводить первое лицо, то ли должность директора МФЦ всё же жидковата и на внимание Сипягина не тянет, поэтому и написали «Яневская». Заодно и о ней людям напомнили: она теперь в областной администрации. А не в РАНХиГС на кафедре менеджмента, как всё ещё указывает Интернет… Ну, шутим, шутим, всё это частности.

Страх — это серьёзно

Денис Страх руководил МФЦ с 2017 года. А ранее занимал руководящие должности в исполнительно-распорядительных органах Гороховецкого и Собинского районов. До этого трудился в «Белом доме», куда пришёл после юридического вуза, поскольку исправно служил в юридическом отделе ещё в бытность губернатором Николая Владимировича Виноградова.

Плавное перетекание из одной руководящей должности в другую и создало молодому и красивому управленцу имидж постоянного местного руководителя. Скорее всего, Денис Сергеевич и дальше будет чем-то руководить, но пока не сообщается чем.

Провожали директора МФЦ тепло и с благодарственными речами.

— Первый заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко выразил Денису Страху благодарность за проделанную работу и достигнутые результаты. В частности, отмечено, что благодаря усилиям Дениса Страха во Владимирской области МФЦ по качеству и доступности услуг уже входит в десятку лучших организаций в Российской Федерации. Аркадий Боцан-Харченко пожелал Денису Страху успехов на новом месте работы, — сообщила пресс-служба администрации области.

«Призыв», наверное, тактично присоединится к этому пожеланию, отметив, что в калейдоскопе управленческих кадров, засветившихся на Владимирской земле за последние годы, Денис Страх имеет одно, несомненно, привлекательное качество. Он местный. И этого у него не отнять. Это, конечно, не критерий поступления на службу, за который дают баллы на конкурсе. Но приятный штришок. Пока ещё приятный.