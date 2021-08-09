Спасатели предупредили о 32-градусной жаре

ГУ МЧС России по Владимирской области предупреждает жителей региона о жаре. По данным Владимирского гидромета, сегодня, 9 августа, на территории области прогнозируется повышение температуры воздуха до +32 градусов.

Жара до середины недели

Жаркая погода сохранится во Владимирской области, как минимум, до середины недели. Синоптики уже назвали этот мощный всплеск тепла лебединой песней лета. По данным популярных погодных пабликов, с четверга температура начнет понижаться. К выходным столбики термометров опустятся до +23 градусов.

— В начале недели существенные осадки маловероятны, к середине недели небо уже покроется массивами кучево-дождевой облачности, и ливни с грозами собьют показания термометров до +21…+24 градусов, — сообщает центр погоды «Фобос».

Понедельник станет самым жарким днем на этой неделе.

Происшествия на воде и пожары

Спасатели напоминают: жаркая погода повышает риски возникновения происшествий на воде, а также природных пожаров. Чтобы предотвратить трагедии, официально открытые и «дикие» пляжи при повышении температур патрулируют сотрудники МЧС. С отдыхающими проводится разъяснительная работа.

Жителей региона спасатели настоятельно просят соблюдать правила безопасности на водоемах. Купаться следует только в разрешенных оборудованных местах. Дети и пожилые родственники должны находиться под постоянным вниманием.

С начала года во Владимирской области утонул уже 31 человек, из них 6 детей. Жаркое лето спровоцировало рост трагедий на воде. Чтобы привлечь внимание к тревожной статистике, спасатели придумали оригинальные памятки для отдыхающих на воде.

Сложной в регионе остается и ситуация с природными пожарами. С 18 июня в области установлен особый противопожарный режим. Ограничено посещение лесов, под запретом любое разведение открытого огня. Штрафы за нарушение данных правил в этот период увеличиваются в разы и сейчас составляют до 4000 рублей на физическое лицо и до 400 000 рублей – на юридической.

— Сотрудниками органов надзорной деятельности ежедневно проводятся патрулирования на территории садово-некоммерческих товариществ и частного сектора, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

С начала года на территории региона зафиксировано более 90 очагов лесных и торфяных пожаров. Также зарегистрировано свыше 560 палов сухой травянистой растительности, из которых большая часть произошла в населённых пунктах.