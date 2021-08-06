Следком взял на контроль ситуацию с участками для многодетных в Суздале

Многодетными семьями, получившими в Суздале непригодные для жилья участки, занялся Следственный комитет России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.

Без благ цивилизации

Следователи выяснили, что администрация Суздаля предоставила многодетным семьям участки в 2017 году. Из благ цивилизации там имеется только электричество. Земельные участки не газифицированы, нет централизованных сетей водопровода и канализации. Нет и нормальной транспортной доступности. В связи с чем семьи не могут начать строительство жилых домов и использовать их по назначению.

В пресс-службе СУ СКР по Владимирской области уточнили, что поводом для проведения доследственной проверки стала информация, размещенном на федеральном канале.

— Руководителем Следственного управления СК России по Владимирской области поручено провести доследственную проверку по данному факту, в ходе которой следователи изучат ситуацию и дадут оценку изложенным в сюжете сведениям, в том числе связанным с расходованием администрацией города Суздаля бюджетных средств на приобретение и обустройство земельных участков, — уточняет пресс-служба Следкома.

Проверка прокуратуры

Ранее проблемой многодетных занялась прокуратура. В надзорное ведомство с заявлением обратились четыре семьи, видимо, устав ждать и бороться в одиночку. Прокуроры выяснили, что участки без коммуникаций расположены на улицах Моренкова, Менци и Снегирева.

Всего землю там получили 24 семьи.

— В ходе проверки межрайонной прокуратурой получены заявления от 4 многодетных семей. В их интересах в суд направлены административные исковые заявления к администрации с требованием обязать орган местного самоуправления обеспечить участки инженерной и транспортной инфраструктурой, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Вмешательство надзорного ведомства дало первые результаты. Иски прокурора удовлетворены. Пока шло судебное разбирательство, к ряду земельных участков уже обустроили подъездные пути. Устранение других нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Отметим, что прокуратура не впервые получает такие обращения от многодетных семей. Весной этого года надзорное ведомство сообщало об аналогичных проблемах в Киржачском районе. Многодетные семьи, получившие там 46 земельных участков, с 2019 года ждут воду, тепло и газ. В адрес главы администрации Киржачского района было внесено представление.

На бесплатное получение земельного участка имеют право многодетные семьи, стоящие на учете по улучшению жилищных условий. Во Владимире, например, постановкой на него занимается управление по учету и распределению жилой площади. С 2012 года в областном центре участки получили 974 семьи. Разрешение на строительство получили 445 семей.