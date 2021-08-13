Синоптики рассказали о погоде на выходные

Грядущие выходные обещают порадовать жителей Владимирской области хорошей погодой. Уже сегодня дожди приобретут кратковременный характер, и сквозь облака станет проглядывать солнце.

Прощальный поцелуй лета

По прогнозам синоптиков, влияние на погоду окажет антициклон. Будет солнечно, почти без дождей, а воздух прогреется до 24-26 градусов тепла. А вот ночи уже станут прохладнее: не выше +13 градусов.

— Ситуация начнет меняться в пятницу. В выходные дни уже будет преобладать область высокого давления, переменная облачность, солнца станет гораздо больше, и температура повысится до 24-26 градусов. В начале следующей недели тоже будет 24-26 градусов. Это совершенно летняя погода, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики обещают теплые и солнечные выходные.

Хорошую погоду приближающихся выходных ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал прощальным поцелуем лета.

— Это нам прощальный поцелуй лета в выходные, бонус от лета, но уже без жары — от 30 градусов больше не будем изнывать, — уточнил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Постепенно лето начнет сдавать свои позиции, начнется разворот погоды в сторону осени. По словам метеоролога, этот процесс будет длиться в течение второй части следующей недели. А благодаря освежающим дождям, которые очистят атмосферу, станет легче дышать, пояснил синоптик. Такая погода станет благоприятной и для активного роста грибов. Обычно грибной сезон во Владимирской области длится до конца октября. В прошлом году он был сорван засушливой погодой.

Прогноз на сентябрь

По предварительным прогнозам, в первой половине сентября средняя температура воздуха ожидается на 0,5-1 градус теплее нормы, но только с 60-процентным количеством осадков. Высока вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета.

Во второй половине сентября влияние на погоду окажут циклоны. Как сообщает Евгений Тишковец, осадков выпадет до 120% от положенного, усилятся ветры. Золотая осень наступит в 20-х числах сентября.

А пока у жителей Владимирской области есть возможность понаблюдать за одним из самых ярких метеорных потоков года — Персеиды. Сделать это можно до конца августа. Чтобы увидеть максимум звёзд, наблюдение лучше проводить подальше от городской засветки и при отсутствии облаков.