Синоптики дали прогноз на последний месяц лета

Синоптики сделали прогноз погоды на август. Последний месяц лета будет дождливым и умеренно теплым. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«Хлябистый» август

— В Центральной России последний летний месяц может стать на 40-60% дождливее, чем должен быть, а местами, на юге региона, а также в Черноземье, в осадкомеры попадет в 1,6-1,8 раза больше положенной нормы. Причем свыше половины месячного объема прольется уже за первую десятидневку, – сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог добавил, что в старину такую погоду называли «хлябистой».

Август вернёт долг за засушливую середину лета.

Среднемесячная температура воздуха в августе в целом будет соответствовать норме или немного превысит ее. В отдельные дни столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке. Сегодняшний день, 2 августа, станет самым жарким. Несмотря на пасмурную погоду популярные погодные паблики прогнозируют до 31 градуса.

Уже с завтрашнего дня температура начнет падать. Особенно ощутимым будет ее ночное понижение. При этом дожди на этой неделе пока прогнозируются только сегодня и завтра. Со среды существенных осадков не ожидается.

Поворот к осени

К середине месяца, по прогнозам синоптиков, лето станет меркнуть – температурные показатели вернутся в свое климатическое русло. Ночью в среднем будет до +8…+13 градусов, а в дневные часы воздух будет прогреваться всего до +18…+23 градусов. К 25 августа ожидается переход от метеорологического лета к метеорологической осени. Заметно убавится день, ночи станут более холодными и тёмными, ощутимо остынет вода. По словам Евгения Тишковца, в последний раз покупаться можно будет в следующие выходные. После чего температура воды окажется ниже плюс 20 градусов.

При этом, согласно народным приметам, купаться нельзя уже с сегодняшнего дня. 2 августа (20 июля по старому стилю) православная церковь отмечает день памяти ветхозаветного пророка Илии. Этот день знаменует конец лета и начало осени. До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается, гласит народная пословица.

Напомним, что жаркое лето спровоцировало рост трагедий на воде. С начала года во Владимирской области утонул уже 31 человек, из них 6 детей. Чтобы привлечь внимание к тревожной статистике, спасатели придумали оригинальные памятки для отдыхающих на воде.