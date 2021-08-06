«Школьная» близорукость превращается в эпидемию. Что с этим делать?

Посмотрите по сторонам. Хорошо видите? Каждый второй из нас имеет проблемы со зрением, каждый четвертый близорук. Такие данные по России Минздрав озвучил еще в 2017 году. В том же году, по информации департамента здравоохранения, во Владимирской области на диспансерном учете с диагнозами болезни глаза и его придаточного аппарата состояло более 50 тысяч человек, 64,4% из них – дети и подростки, в том числе с близорукостью. Уже к 2050 году по прогнозам офтальмологов миопия станет реальностью для 5 миллиардов человек во всем мире, т.е. для половины жителей планеты. Врачи больше не стесняются называть ситуацию эпидемией.

В преддверии Международного дня офтальмологии попробуем разобраться, почему мы видим все хуже, как ситуация развивается во Владимирской области, а главное — что делать. Автор предвзят, как человек, страдающий миопией с подросткового возраста. Приглашенный эксперт — владимирский врач-офтальмолог Галина Литвинова.

Миопия — «школьная» болезнь

Миопия, если совсем по-простому, это когда плохо видишь вдаль и хорошо вблизи. Она бывает врожденной и приобретенной. «Сама близорукость по наследству не передается, предрасположенность, конечно, может быть. Если родители имеют проблемы, они могут возникнуть и у ребенка. Бывает, что недоношенные детки имеют проблемы со зрением. Некоторые врожденные заболевания могут влиять на функцию органов зрения», — рассказывает Галина Литвинова.

СПРАВКА: Миопия (от греческого myo – щурю и ops – глаз), или близорукость, – это несоразмерный вид рефракции глаза, при котором параллельные лучи света фокусируются перед сетчаткой, а на сетчатке формируется круг светорассеяния. Миопия – наиболее частая причина ухудшения остроты зрения вдаль. Это определение фигурирует в клинических рекомендациях по миопии.

Чаще всего близорукость приобретается в школьном возрасте, об этом говорят в российской Ассоциации врачей-офтальмологов. Ее так и называют «школьная» близорукость. В России слабую степень миопии у 2,4% детей диагностируют уже при поступлении в первый класс. К 12 годам близорукими становятся уже 19,7% школьников. А теперь внимание: к выпускному классу 36,8% школьников страдают миопией. Это результаты исследований, опубликованных в 2018 году. Практикующие офтальмологи склонны к пессимизму: ситуация лучше не становится.

По итогам Всероссийской диспансеризации заболеваемость детей и подростков миопией за последние 10 лет выросла в 1,5 раза.

В чем же причина?

Офтальмологи сходятся во мнении: одна из основных причин — это технический прогресс. Согласно исследованиям, проведенным Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирогова, школьники и студенты ежедневно используют, как минимум, два устройства: смартфон и персональный компьютер, ноутбук или планшет. Подсчитали и время, которое они проводят перед экраном. Готовы? В совокупности около 7 часов в день — почти рабочая смена. Длительность непрерывного использования гаджетов составляет около 1,5-2 часов, сообщают авторы исследования. Всё это в ущерб сну, двигательной активности и приёму пищи. Узнаете своего ребенка?

При этом, отмечают офтальмологи, в школу дети все чаще приходят уже с нарушениями зрения. У части первоклассников пользовательский стаж составляет более 3 лет, т.е. телефон или планшет они получают в руки уже в 2-4 года.

— Растет зрительная нагрузка на ребенка: письмо, чтение, плюс гаджеты. Дети очень много времени проводят перед компьютером, включая учебный процесс и досуг. А безопасно всего 20-30 минут в день. Совет родителям: для чтения лучше выбирать бумажный носитель, — объясняет врач-офтальмолог Галина Литвинова. — Глазное яблоко устроено так, что, когда ребенок, у которого глаз еще не сформирован, у которого все, так скажем, подвижно и нестабильно, работает на близком расстоянии с мелкими цифрами и буквами, то оно имеет способность тянуться и приобретать близорукость.

СПРАВКА: Если по-научному, механизм следующий: сигнал, свидетельствующий о чрезмерном напряжении аппарата аккомодации (способность глаза фокусироваться на предметах, находящихся на разном расстоянии. — Прим. автора), длительно поступающий в центр управления ростом глаза, побуждает его так изменять оптическую систему, чтобы приспособить ее к работе на близком расстоянии без напряжения аккомодации. Это достигается главным образом посредством умеренного удлинения передне-задней оси глаза. Эта информация фигурирует в клинических рекомендациях по миопии.

Авторы приведенного выше исследования составили список сопутствующих факторов риска возникновения и прогрессирования близорукости:

ранние и интенсивные зрительные нагрузки на близком расстоянии;

использование компьютеров и гаджетов;

недостаточное физическое развитие;

эндокринные изменения в период полового созревания;

недостаток кальция, гиповитаминоз;

снижение иммунитета;

неблагоприятная экология;

неправильное питание.

Школьники и студенты проводят с гаджетом или компьютером около 7 часов в день.

Эти факторы вкупе с отягощенной наследственностью, слабостью аккомодации и неблагоприятными гигиеническими условиями (освещенность, расположение рабочего места и т.д.) повышают риск развития близорукости.

Во Владимирской области, по данным регионального департамента здравоохранения, болезни органов зрения сейчас стоят на третьем месте по распространенности среди детей, уступая только заболеваниям органов дыхания и пищеварения. Мы нашли статистику за 2020 год. Итак, минутка осторожного оптимизма: в области за год заболеваемость болезнями глаз и его придатков у детей снизилась на 7,9%.

Однако Роспотребнадзор отмечает, что 2020 год с его дистанционным обучением школьников только усугубил проблему распространения миопии. Результаты мониторинга, проведенного управлением ведомства по Владимирской области, дают пищу для размышлений.

— В прошлом году, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, мы получили большой процент детей, у которых снизилось качество зрения. Это было связано с тем, что все дети у нас ушли на дистанционное обучение, — рассказала в интервью «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Длительное время дети находились в сидячем положении у мониторов. Мало того что они обучались дистанционно, они и дома играли в гаджеты. Наш мониторинг показал, что мы имеем не очень хорошие результаты.

Ранее эту проблему на заседании итоговой коллегии ведомства в расширенном составе озвучила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные, а мы занимаемся изучением этой проблемы растущей близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно», — приводит слова Поповой ТАСС.

Как понять, что ребенок стал плохо видеть

Надел очки — и проблема решена, кто-то подумает именно так. Даже сами близорукие, привыкая жить с миопией, не всегда понимают, чем может обернуться патология. При неблагоприятном течении она вызывает ряд осложнений, в их числе катаракта, отслоение сетчатки, пятно Фукса, глаукома и даже слепота.

Офтальмологи подчеркивают: важно как можно раньше диагностировать патологию. Как понять, что ваш ребенок стал хуже видеть?

— Ребенок может чаще моргать, прищуриваться. Близко, как мы говорим, «носом читать», т.е. близко подносить текст либо наклоняться ближе к тетради или книге, — перечисляет врач-офтальмолог Галина Литвинова. — Ну и, как правило, начинают страдать успехи в школе. Т.е. ребенок показывал одни результаты, проблемы начались со зрением — другие. Дети не всегда могут адекватно оценить, что с ними происходит. Когда они не воспринимают достаточно информации, конечно, могут начаться пробелы. Мы начинаем с родительской стороны воспитывать, пытаемся заставить более тщательно задания выполнять, а проблема может быть совсем в другом.

Ухудшение остроты зрения вдаль обычно возникает в возрасте 9-10 лет.

Если вы увидели хотя бы один из признаков — обратитесь к офтальмологу. Кстати, всего 17% случаев миопии у детей замечают родители, медкомиссия перед школой обнаруживает 11,30% случаев. 58% случаев выявляет профосмотр в школе, говорят опросы, проведенные Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом совместно с городским диагностическим центром № 7. Поэтому не стоит пренебрегать визитом к врачу. Детям и взрослым рекомендуется посещать офтальмолога раз в год, если миопия уже диагностирована — раз в полгода.

Бесплатную консультацию офтальмолога взрослые могут получить в передвижных центрах здоровья. Мобильные комплексы выезжают во все районы Владимирской области. Запись на приём ведется по телефону горячей линии 8-800-2345-003. График выездов публикуется в соцсетях и на сайте общественной организации «Милосердие и порядок», а также в районных газетах. По обращениям образовательных и медицинских учреждений организуются выезды детских офтальмологов.

СПРАВКА: Проект «Передвижные центры здоровья» работает во Владимирской области уже более 5 лет. Ежедневно в районы выезжают 3 мобильных комплекса. Приём ведут невролог, кардиолог, офтальмолог, маммолог, эндокринолог, проводятся различные виды УЗИ. Врачи из областного центра принимают около 300 человек в день. За время существования проекта консультации узких специалистов прошли более 240 000 жителей Владимирской области.

Какие меры профилактики существуют?

Самую значительную роль играет общее укрепление организма. Эксперты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют с раннего детства соблюдать распорядок дня. Его нарушение ведет к недосыпанию, недостаточному пребыванию на свежем воздухе, ограничению двигательной активности и, как следствие, ослаблению организма.

— Питание также имеет значение, если мы будем в комплексе следовать: соблюдать гигиену зрительного процесса, а в питании будут преобладать овощи и фрукты, особенно яркого цвета — морковь, помидоры. А также рыба, растительные масла, молочные продукты — творог, сыры, — отмечает наш эксперт Галина Литвинова. — Можно принимать и таблетированные витамины, т.к. мы не можем получать все необходимое только из продуктов. Лютеинсодержащие препараты рекомендуются и детям, и взрослым по назначению врача.

Важное значение имеет гигиена зрительного процесса. Место для игр и занятий должно быть хорошо освещено, а мебель — соответствовать росту ребенка, чтобы он мог сидеть в удобной позе. Во время обучения свет должен падать на книгу или тетрадь равномерно, а голова ребенка — оставаться в тени. Эксперты Роспотребнадзора советуют заниматься с настольной лампой, оставляя при этом общее освещение.

При работе за компьютером расстояние от глаз до монитора должно составлять 40 сантиметров.

Сам процесс занятий дома не должен превышать 40 минут для детей от 3 до 5 лет и одного часа в 6-7 лет. Важно делать перерывы. Можно походить по комнате или подойти к окну и просто посмотреть вдаль, сменив фокус, поморгать. Все эти меры касаются и взрослых. Еще один важный момент — двигательная активность и прогулки на свежем воздухе.

— Есть такое мнение, что если у ребенка прогрессирует близорукость, то все наши мероприятия, и медикаментозные, и профилактические, дадут меньший эффект нежели прогулка на свежем воздухе. И это так и есть! — говорит Галина Литвинова. — Как это работает: это своего рода отдых для глаз. Мы посмотрели туда, на деревья, здесь близко цветочки мы увидели — это работа мышц органа зрения. Она позволяет их разгрузить. Потом свежий воздух: мы насыщаем свой организм, прежде всего мозг, кислородом. В помещениях и в классах мы страдаем от гипоксии.

Слова нашего эксперта подтверждают и коллеги из Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней им. Гельмгольца. Они проанализировали исследования последних лет и пришли к выводу, что достаточное пребывание детей на свежем воздухе уменьшает риск развития миопии в 2 раза (!) и даже способствует замедлению роста уже имеющейся близорукости. Так что самая простая и приятная профилактическая мера — гулять, гулять и еще раз гулять! Тем более что впереди еще три недели летних каникул.