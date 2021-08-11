Сгоревший в Коврове многоквартирный дом законсервируют

Многоквартирный дом №10 по улице Социалистической в Коврове назвали непригодным для дальнейшей эксплуатации. Жителям дают еще только сутки, чтобы под контролем сотрудников полиции и МЧС вывезти уцелевшее на пожаре имущество. Затем доступ в помещения дома перекроют. Здание будет законсервировано, говорится на сайте ковровской мэрии.

Опасно для жизни

Накануне в ДК имени Дегтярева, расположенного прямо напротив сгоревшего дома, прошла очередная встреча оперативного штаба с погорельцами дома №10. Жильцам озвучили выводы экспертного заключения по техническому состоянию здания и разъяснили порядок дальнейших действий.

Заместитель главы администрации по ЖКХ Юлия Садкова подчеркнула, что находиться в этом здании опасно для жизни. Перекрытия, ограждения и другие конструктивные элементы могут обрушиться в любой момент.

Находиться в здании опасно для жизни.

Сегодня, 11 августа, в администрации пройдет заседание комиссии по принятию решения о признание дома аварийным.

— Будет издано постановление главы города, на основании которого жильцы будет включены в муниципальную программу по переселению из аварийного жилья. А также подготовлен пакет документов губернатору для вхождения в областную программу, а затем в федеральную. И только после выполнения этих процедур станет понятно, когда гражданам можно будет ждать поступления средств для выплат компенсаций собственникам и покупки жилья нанимателям, — сообщает сайт ковровской мэрии.

Компенсация для погорельцев

Чтобы определить размер выплат из областного фонда за утраченное на пожаре имущество, подчсет причиненного ущерба каждому конкретному помещению продолжается. В течение нескольких дней в доме проходило комиссионное обследование квартир. В пятницу состоится заседание комиссии с участием собственников и нанимателей по определению степени нанесенного ущерба.

Погорельцы в течение месяца должны снять жилье и предоставить пакет документов, чтобы из резервного фонда им выплатили компенсацию за поднаем. Одна семья это уже сделала.

На 10 августа выдана 131 справка о пожаре, выплачено 105 единовременных денежных пособий в размере 10 796 рублей.

Желающие оказать финансовую помощь погорельцам с детьми могут перевести средства на расчетный счет, открытый мэрией. Деньги можно перечислять до 25 августа.

Крупный пожар в многоквартирном доме на улице Социалистической произошел днем 3 августа.

Площади возгорания составила 1500 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли 29 человек, в том числе 5 детей. 35 человек эвакуировали. Один человек пострадал. Это мужчина 1976 года рождения. Его госпитализировали в Центральную городскую больницу Коврова.

Горевший дом — объект культурного наследия. Здание было построено в 1930 году. В доме 90 квартир. Проживало в нем 225 человек, из них 6З ребёнка. Сейчас погорельцы живут в основном у родственников. 40 человек находятся в пункте временного размещения, расположенного в гостинице «Ковров».