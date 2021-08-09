Сезон грибов начался во Владимирской области

Жаркое лето и пара дождливых дней сделали свое дело. В лесах Владимирской области появились грибы. Причем пассивные грибники (те, что сами на «тихую охоту» не ходят) сделали соответствующие выводы по появившимся вдоль трасс продавцам с ведерками лисичек и постами с теми же ведерками в социальных сетях. А точно ли это местные грибы, задались потенциальные покупатели вопросом. Скорее всего, да, считает доцент Института биологии и экологии ВлГУ Руслан Жуков.

Дождались грибов

— Наконец-то дождались! – не может сдержать радости автор поста в группе «Подслушано Юрьев-Польский». К записи приложены три фото – корзина с грибами и пара красавцев поодиночке.

В корзине вместе с лисичками другие распространенные в нашей полосе представители царства грибов – подосиновик и белый. Эти пока встречаются нечасто, но еще неделю дождей, и можно отправляться на их поиски, говорят грибники.

— Грибы мы собрали вчера вечером севернее села Сима Юрьев-Польского района, — рассказывает автор поста Светлана Новикова.

Для урожая грибов не хватает дождей.

Лисички и лес

Лисички во Владимире продают по 300 рублей за небольшое ведерко, на трассах дешевле, но незначительно. При этом, по словам биолога Руслана Жукова, можно не сомневаться в том, что грибы местные.

— Несколько дождливых дней вполне достаточно для того, чтобы они стали появляться. Лисички – традиционно первые сезонные грибы, они вполне могут быть местными.

Кстати, лисички в отличие от опят, например, не имеют точных ядовитых копий, поэтому можно собирать и употреблять их без опаски.

А вот самую большую опасность, подстерегающую любителей «тихой охоты», таят не грибы, а лес. Грибной сезон – традиционно тяжелый для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Лес убивает, он к вам недоброжелателен, — напоминает региональный представитель отряда Валентина Савинова. — При походе за грибами обязательно берите с собой запас еды и воды, заряженный мобильный телефон и сообщите родственникам, куда отправились и когда планируете вернуться.

Прогнозы на сезон

Обычно грибной сезон во Владимирской области длится до конца октября. В прошлом году он был сорван засушливой погодой.

— Прошлый год был негрибной, в нашем краю точно. Про этот пока ничего не могу сказать. Всё зависит от дождей и в целом от погоды, — говорит грибник Светлана Новикова.

Третья декада августа по температуре воздуха и по количеству осадков будет вполне соответствовать многолетним значениям. По предварительным прогнозам, в первой половине сентября средняя температура воздуха ожидается на 0,5-1 градус теплее нормы, но только с 60-процентным количеством осадков.