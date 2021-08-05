Сертификат о вакцинации не пришел. Что делать?

Во владимирских пабликах появляются сообщения о том, что некоторые люди не могут получить сертификат о вакцинации даже после второй дозы препарата. QR-код не появляется на портале государственных услуг ни в день завершения иммунизации, ни после. В поликлинике, прежде чем выдать бумажный вариант, могут попросить подождать или написать заявление. В облздраве объяснили, как решать такие проблемы.

Целый квест

— Прививку от ковида сделали, дождавшись записи и простояв огромные очереди. Теперь целый квест получить заветный сертификат, — пишет в группе «МЕДИЦИНА-33» некто, пожелавший остаться анонимным.

Сообщения, связанные с проблемой получения сертификатов и QR-кодов, регулярно поступают нам в редакцию. «Призыв» уже рассказывал о владимирском пенсионере, который три месяца безуспешно пытался получить документ и чуть было не пропустил лечение в санатории. На помощь пришли общественники.

Много нареканий у владимирцев к поликлинике № 5. Свидетельство о вакцинации на госуслугах появляется с задержками, а QR-код переболевшего и вовсе приходит, когда он уже недействителен.

— Мне сертификат о том, что я переболела, пришел через 7 месяцев, — рассказывает жительница Доброго Ольга Назарова. — Учитывая, что действителен он только три месяца, мог бы и не приходить.

Действительно, в начале лета QR-коды переболевшего получили многие владимирцы, перенесшие заболевание шесть и более месяцев назад. Но в этом нет ничего удивительного, ведь до этого такой справки юридически не существовало.

Пост на портале «МЕДИЦИНА-33» тоже касается пятой поликлиники.

— В пятой городской поликлинике Владимира полный бардак. В столице сертификат дают сразу с указанием, что был сделан первый компонент. У нас же мало того что документ не выдают сразу, толком не объясняют, как получить сертификат.

Две прививки – один сертификат

Претензия о том, что сертификат не выдают после введения первого компонента вакцины, безосновательна. Такая же история и в других поликлиниках города.

— Я делала первую прививку еще в начале января, сертификат мне выдали только вместе со второй дозой, — рассказывает жительница Владимира Елена Коровина. Она прививалась в городской поликлинике № 4.

Дело в том, что в России нет единой утвержденной формы сертификата о вакцинации от ковида. Где-то он выдается в виде справки, а где-то в виде книжки. Нет унифицированного и утвержденного формата, так как официальный документ доступен только на госуслугах. В Москве действительно выдают свидетельство уже после первого укола. В документе указана дата первой вакцинации, туда же позже вносят данные о втором компоненте.

Это касается двухкомпонентных вакцин. В случае, к примеру, «Спутника Лайт» свидетельство о вакцинации пациент получает сразу на руки, но QR-код на госуслуги приходит только на 21-й день, о чем вас предупреждают эсэмэской.

— Второй компонент был получен 15 июля, еле выпытала у медсестры, что сертификат можно получить через неделю в картохранилище. Пришла позднее, документы не готовы. Администратор картохранилища сообщил, что нужно предъявить СНИЛС и встать на очередь за сертификатом, и все это без конкретных дат. На очереди оказалось 650 человек, — заканчивается жалоба на «МЕДИЦИНЕ-33».

Что делать?

Владимирский облздрав поясняет, что нужно делать в случае, если вам нужен бумажный сертификат о вакцинации, но вам его не дали:

1. Обратитесь с просьбой в кабинет, где проходили вакцинацию или в регистратуру своей поликлиники.

2. Возьмите с собой паспорт, полис и СНИЛС, будьте готовы к тому, что вас попросят написать заявление.

3. Имейте в виду, что сертификат вам могут выдать не сразу, уточните, когда вы сможете его получить.

Что касается электронного сертификата, то порядок его получения прописан на портале госуслуг. Срок получения QR-кода — от 1 до 10 суток. Если письмо не приходит, можно оставить жалобу в форме обратной связи. С проблемами получения сертификата, по статистике, сталкиваются около 20% пользователей.

В департаменте здравоохранения Владимирской области в случае возникновения таких проблем советуют обращаться на горячую линию портала госуслуг.

Телефон горячей линии портала госуслуг — 8-800-100-70-10.

Напоминаем, что сертификат вакцинированного потребуется при заселении в гостиницу, а с 15 сентября при посещении кафе, ресторанов, фитнес-клубов, кинотеатров. Во Владимирской области также объявлена обязательная вакцинация для работников 12 сфер: образование, здравоохранение, социальная защита, правоохранительные органы, общественное питание, торговля, фармацевтическая деятельность, общественный транспорт и такси, ЖКХ, энергетика, театры, кинотеатры, музеи и библиотеки, а также клиентские подразделения финансовых организаций, организации, оказывающие почтовые услуги, салоны красоты, косметические и СПА-салоны, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны.