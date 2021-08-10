Сбербанк провел стратегическую встречу по развитию внутреннего туризма с бизнесом

Управляющий Владимирским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко провел встречу по развитию внутреннего туризма с отельерами Олегом Жуковым и Дмитрием Рудником, а также ресторатором Игорем Кехтерем. На встрече Сбербанк предложил свои разработки проектов, направленных на рост конкурентоспособности туризма, повышение уровня качества городской среды и развитие транспортной доступности.

Особое место в развитии туризма сегодня занимает развитие цифровой инфраструктуры и сервисов, в том числе для продвижения туристских продуктов. На площадке Сбербанка было принято решение о создании рабочей группы для реализации новых мероприятий для повышения туристического потока.

Виталий Дорошенко,

Управляющий Владимирским отделением Сбербанка:

Владимирская область обладает огромным потенциалом для активного туризма. Этому способствует близость к столице, транспортная доступность, развитая инфраструктура, уникальное культурное и природное наследие, а также интересные мероприятия, ставшие уже визитной карточкой. Сегодня мы вышли с инициативой к бизнесу о создании рабочей группы по развитию туристической отрасли в Суздале, в преддверии 1000–летия города. Только так мы сможем разработать лучшие предложения для туристов, создать комфортную среду, применив новейшие цифровые технологии.

Напомним, что свое 1000-летие Суздаль отпразднует в 2024 году. В настоящее время реализуется масштабная программа по подготовке к юбилею и преображению города.