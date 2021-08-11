Рождество Николая Чудотворца: история праздника, его традиции и приметы

Николай родился в 270 году в греческой колонии в Малой Азии. Он был из христианской семьи и рано посвятил себя служению во имя Господа. Став епископом, святитель прославился набожностью, а также добротой, милосердием и скромностью, он был известен как бессребреник. Святому Николаю приписывают многочисленные чудеса, вплоть до воскресения мертвых.

Согласно западной традиции, святитель Николай — это рождественский Санта-Клаус, который одаривает детей на праздник. Эту традицию связывают с преданием, что добрый епископ тайно облагодетельствовал трех бесприданниц, бросив в дымоход их дома кошель с деньгами. Николай Угодник считается покровителем путешественников, мореплавателей, заключенных, попавших в беду, бедных и униженных. За это его чрезвычайно почитали на Руси.

Когда Николай скончался, его тело осталось нетленным. Мощи святителя с 1087 года находятся в итальянском городе Бари, частицы святыни есть в разных странах, в том числе и в России.