Рождество Николая Чудотворца: история праздника, его традиции и приметы

-
Один из самых почитаемых
Святитель Николай, которого на Руси называют Чудотворцем, или Угодником (то есть угождающий Богу), пожалуй, один из самых почитаемых христианских святых. Русская православная церковь поминает этого святого каждый четверг, а также 19 декабря (день смерти), 22 мая (в память о перенесении мощей в Бри в 1087 году) и 11 августа (день рождения). Причем, кроме Иисуса Христа и Богородицы, православная церковь отмечает Рождество всего двух святых — Иоанна Крестителя (Предтечи) и святителя Николая (Чудотворца).
Об истории этого праздника, его традициях и приметах читайте в статье «Призыва».
-
История праздника
Николай родился в 270 году в греческой колонии в Малой Азии. Он был из христианской семьи и рано посвятил себя служению во имя Господа. Став епископом, святитель прославился набожностью, а также добротой, милосердием и скромностью, он был известен как бессребреник. Святому Николаю приписывают многочисленные чудеса, вплоть до воскресения мертвых.
Согласно западной традиции, святитель Николай — это рождественский Санта-Клаус, который одаривает детей на праздник. Эту традицию связывают с преданием, что добрый епископ тайно облагодетельствовал трех бесприданниц, бросив в дымоход их дома кошель с деньгами. Николай Угодник считается покровителем путешественников, мореплавателей, заключенных, попавших в беду, бедных и униженных. За это его чрезвычайно почитали на Руси.
Когда Николай скончался, его тело осталось нетленным. Мощи святителя с 1087 года находятся в итальянском городе Бари, частицы святыни есть в разных странах, в том числе и в России.
-
Церковные традиции
В праздник Рождества святителя Николая в первую очередь идут в храм на торжественное богослужение. Там чествуют память святителя и молятся ему. Считается, что он помогает всем, кто обращается к нему с искренними просьбами, которые идут от самого сердца.
В церковный праздник запрещена тяжелая работа, при этом разрешается делать срочные домашние дела и готовить пищу. Под запретом ссоры, споры, а также дурные помыслы и нечестные поступки. Особенно порицается проявленная в этот день жадность и даже чрезмерная бережливость, ведь святой Николай известен тем, что готов был снять с себя последнюю рубашку для нуждающихся.
В 2021 году 11 августа приходится на среду. Согласно самым строгим церковным установлениям, это постный день, когда нельзя есть мясо, но в честь праздника разрешена горячая постная пища с растительным маслом. Однако следует помнить, что Успенский пост наступает позже, поэтому тем, кто не придерживается всех постных дней, можно особо не ограничивать себя, а вот от злоупотребления алкоголем и чревоугодия следует воздержаться.
-
Какую помощь оказывает святой
К святителю Николаю по сей день обращаются в любой трудной жизненной ситуации, поскольку его считают самым верным посредником между верующими и Господом. Считается, что он может ходатайствовать за всех верующих перед Господом, а молитв к святителю Николаю существует очень много — практически на каждую тяжёлую ситуацию в жизни.
Его просят о защите и помощи для путешественников, которые находятся вдали от дома. К нему обращаются с просьбами о разрешении финансовых проблем, о поисках новой работы. Этот святой помогает найти справедливость, излечить любые телесные и душевные заболевания. Николай Чудотворец может помочь при учёбе и работе, молодым девушкам — в поисках хорошего жениха и создания счастливой семьи, а замужним женщинам — в укреплении семейных отношений и сохранении мира в семье.
-
Погодные приметы
Праздник в честь Рождества святителя Николая связывают с первыми предвестниками осени. Недаром в народе этот день называли Николой Осенним, или Туманником.
— Туман на Николу — к хорошему урожаю овса и ячменя, а также к теплой сухой осени.
— Теплый дождливый день — к изобилию грибов, а значит, пора готовить лукошки: чинить старые и плести новые.
— Ливень – к хорошему урожаю, а если сухо – к теплой осени.
— Если утром 11 августа нет заморозков, то и начало осени будет тёплым.
— Если на Чудотворца овёс зазеленеет во второй раз, то осень будет дождливой.
Заглавное фото: extraguide.ru