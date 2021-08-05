«Ростелеком» назвал ТОП-3 населенных пункта Владимирской области по востребованности точек с публичным Wi-Fi-доступом

«Ростелеком» назвал самые популярные точки Wi-Fi, построенные во Владимирской области в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН)[1]. Первое место по количеству сессий и трафику за семь месяцев текущего года принадлежит селу Горки Юрьев-Польского района, второе место – у поселка Артёма Камешковского района, третье – у поселка Костенец Селивановского района. Свыше 30 % всех абонентов используют точки доступа Wi-Fiна постоянной основе, не реже одного раза в месяц. Средняя продолжительность одной сессии выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Два года назад стройка по программе УЦН во Владимирской области была завершена. Доступ в Сеть стал возможным для жителей 162 сельских населенных пунктов. Мы с интересом наблюдаем за сезонными колебаниями роста числа абонентов. Например, особенностью этого года стало возросшее количество часов, проведенных абонентами в Сети. Самая долгая сессия в интернете зарегистрирована в деревне Лехтово Меленковского района: абонент находился в Сети 18 часов. Больше всего активных пользователей Wi-Fi – 105 человек – живут в поселке Костенец Селивановского района. Появление точек доступа с бесплатным Wi-Fi позволило жителям получать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также способствовало развитию платежных систем и сервисов для малого и среднего бизнеса на селе».

Анатолий Смирнов, житель Селивановского района Владимирской области:

«Интернет нужен сельскому жителю, как и любому другому. Погода, новости, письма по электронной почте, сообщения в социальных сетях. Сейчас у многих людей нет телевизора, зато есть ноутбук с интернетом. Неважно, где человек живет, – в миллионном мегаполисе или в деревеньке за 300 километров от города.По программе УЦН в нашем селе к высокоскоростному интернету подключили сельсовет, почту и школу. Также была установлена точка доступа для всех желающих. Хорошая связь — важнейшее условие для того, чтобы люди оставались жить на селе».

Для того, чтобы выйти в Сеть через точку УЦН, пользователю нужно пройти авторизацию любым из двух предусмотренных законом способов: по СМС или с помощью подтвержденной учетной записи единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Бесплатный телефон для справок 8 800 301 00 35.