Роспотребнадзору не понравились кастрюли в столовых школ Мурома

В Муроме специалисты регионального управления Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения у компании, которая кормит детей в городских школах и гимназиях. Около года надзорное ведомство давало возможность исправить ситуацию, ограничиваясь предписаниями и штрафами. Но нет. Нарушений собралось слишком много. В итоге в муромский городской суд поступило заявление управления к компании ООО «Аэратор» о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда. Идет подготовка к судебному разбирательству.

Кастрюли и бактерии

Частная компания «Аэратор» с 2005 года осуществляет деятельность предприятий общественного питания на территории Мурома. Контракты на обеспечение горячим питанием заключены со многими образовательными учреждениями.

Первые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены в октябре 2020 года.

Последние перед обращением в суд проверки прошли в апреле. Нарушений накопилось на несколько десятков страниц. Все они были предоставлены суду.

Среди наиболее часто повторяющихся — посуда не из нержавеющей стали. Не были установлены оборудование для обеззараживания и приборы для измерения влажности. Не проводились пробы блюд перед подачей детям, зафиксированы факты нарушения по качеству продуктов — молочная продукция не соответствовала ГОСТам по микробиологическим показателям. Были и другие нарушения. Разделочный инвентарь хранился не в производственном цеху, не было информации о меню, датах поставки.

Штраф за штрафом

Проверки компании — поставщика горячего питания в школы Мурома начались в октябре прошлого года. Первая была совместной — прокуратура и Роспотребнадзор. Тогда выписали первый штраф.

— В ноябре 2020 года истцом проведена очередная проверка в отношении ответчика, в результате которой выявлены нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, вследствие чего ответчик вновь привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа, — сообщает пресс-служба Муромского городского суда.

В январе этого года организация общественного питания получила предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до марта. Но с задачей не справились. В связи с чем постановлением мирового судьи «Аэратор» привлечен к уголовной ответственности с выплатой административного штрафа.

Есть претензии к работе компании и у других структур. В Арбитражном суде в 2019-2020 годах рассматривалось 10 дел по задолженностям по обязательным платежам.

Во Владимире до недавнего времени существовало четкое разделение комбинатов питания по районам города. Частников постепенно убирали с дороги. В этом же году создано централизованное ведомство в администрации. Теперь единый центр школьного питания будет следить за комбинатами питания, школьными и детсадовскими столовыми, чтобы те обеспечивали детей и подростков здоровой и полноценной едой.