Роспотребнадзор сдвинул сроки обязательной вакцинации во Владимирской области

Сроки обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников предприятий ключевых отраслей экономики во Владимирской области передвинули на неделю. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач, начальник регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Данилова.

Сроки сдвинули на неделю

Согласно документу, теперь привить своих сотрудников первым компонентом работодатели обязаны до 23 августа. Это ровно на неделю позже ранее установленного срока. Прежде в постановлении значилось 15 августа. Такой перенос связан с тем, что в регионе отсутствует достаточное количество вакцин от COVID-19.

— Я, главный государственный санитарный врач по Владимирской области Т.Е. Данилова, отмечаю, что выполнение установленных сроков проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) было затруднено ввиду отсутствия достаточного количество вакцины для иммунизации граждан по эпидемическим показаниям в июле 2021 года, – говорится в постановлении.

Установленные сроки для получения второго компонента вакцины остались прежние – до 15 сентября. Напомним, что к этой дате должны быть привиты не менее 60% сотрудников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в следующих сферах: образование, здравоохранение, социальная защита, правоохранительные органы, общественное питание, торговля, фармацевтическая деятельность, общественный транспорт и такси, ЖКХ, энергетика, театры, кинотеатры, музеи и библиотеки, а также клиентские подразделения финансовых организаций, организации, оказывающие почтовые услуги, салоны красоты, косметические и СПА-салоны, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны.

Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в вакцинации.

Ранее врио руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Поцелуева озвучила, что за нарушение установленных сроков постановления предусмотрены следующие штрафы:

– на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей;

– на индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей;

– на граждан – от 15 до 40 тысяч рублей;

– на должностные лица – от 50 до 150 тысяч рублей.

Прививать будут с 8.00 до 20.00

На минувшей неделе начальник отдела организации медицинской помощи облздрава Светлана Григорян на брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, заявила об ожидаемом поступлении новой партии вакцины от коронавируса. Это более 20 тысяч доз препарата «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Светлана Григорян также подчеркнула, что во Владимирской области есть три вида вакцины: не только «Спутник V» и «Спутник Лайт», но и «ЭпиВакКорона». Активно проходит и ревакцинация населения. Напомним, что переболевших ковидом и привившихся более полугода назад вакцинируют однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

Для повышения доступности вакцинации прививочные пункты начнут работать с 8 утра до 8 вечера, в том числе по выходным дням по установленному графику. К прививочной кампании подключен ряд частных медицинских организаций, сообщает пресс-служба областной администрации.