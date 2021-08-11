Ремонт детских поликлиник в Добром завершат до конца года

В поликлиниках Областной детской клинической больницы продолжается капитальный ремонт. Завершить его планируют до конца года. Работы в корпусе на улице Добросельской, 34д закончатся в конце сентября – начале октября. Затем введут в эксплуатацию поликлинику на Добросельской, 197а, сообщает департамент здравоохранения Владимирской области.

Работа кипит

В поликлинике на улице Добросельской, 34д уже отремонтирован фасад, внутри заменены инженерные коммуникации.

– Третий этаж поликлиники полностью отремонтирован, работы на втором этаже завершены на 70 процентов, продолжаются работы на первом этаже. Ремонт коснулся всего – кабинетов врачей, санитарных комнат, входной группы, – сообщил заместитель главного врача Областной детской клинической больницы по технике Владимир Баскаков.

В поликлинике на улице Добросельской, 197а ремонтные работы здесь завершены примерно на 70 процентов. Заменены кровля, инженерные коммуникации, будет отремонтирован фасад, проведено благоустройство прилегающей территории.

Напомним, что на время ремонта прием пациентов на Добросельской, 197а не ведется. Филиал поликлиники областной детской клинической больницы временно переехал на улицу Погодина, 2-б. Здание долгое время пустовало, раньше там располагался медцентр «Поликлиника − Автоприбор». Поликлинике на Добросельской, 34д, менять адрес не пришлось. Ремонт там проводят поэтажно.

Ремонтные работы в двух поликлиниках обойдутся в 240 миллионов рублей.

Новое оборудование

В поликлиниках появится также новое офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование, закуплены современные лабораторные анализаторы. Впереди поставка магнитно-резонансного томографа. Оборудование планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

В облздраве напоминают, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» масштабную модернизацию провели и в других детских больницах и поликлиниках. Отремонтировали и оснастили новым медицинским оборудованием Детскую городскую поликлинику №1 Владимира, Детскую городскую больницу Гусь-Хрустального, а также детские поликлиники Судогодской, Камешковской, Меленковской и Селивановской районных больниц и других учреждений. В этом году практически завершен капитальный ремонт детской поликлиники Центральной городской больницы Коврова.

Помимо нацпроекта, модернизация детского здравоохранения проводится по программе «Развитие здравоохранения Владимирской области». За счет средств регионального бюджета в этом году проводятся ремонты детских поликлиник владимирских больниц №2 и №4, Ковровской городской больницы №2 (детская поликлиника №3) и городской больницы города Радужный. В планах ремонт детской поликлиники Суздальской районной больницы.