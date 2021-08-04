Пришелец из Америки вытеснил европейскую норку из владимирских водоёмов

Европейской норки во Владимирской области почти не осталось. Она занесена в региональную Красную книгу. Даже в коллекции Музея природы есть всего лишь её череп. А буквально недавно этот зверь часто встречался в наших лесных речках и ручьях. Был промысловым в 1950-1970-е годы… Зато вполне возможно встретить другую норку — американскую. Эта эмигрантка с другого континента здесь прижилась и чувствует себя хозяйкой.

Встреча на Уечке

Вечер на реке особенно интересен. Низкое солнце, уходящее за горизонт, розовые перистые облака, размётанные по небосклону, всплески рыб и таинственные шорохи. Уже и болотные совы кружат над лугами, и от камышей пахнет пряно и свежо. В такие часы, когда жара спадает, приятно просто смотреть на воду, ждать и с радостью ощущать, как прекрасна жизнь сама по себе…

На реке, какая бы она ни была, всегда интересно. В один из таких вечеров на речке Уечке я ожидал выход бобров. Этот зверь выходит из убежища достаточно тихо и, если движется под водой, оставляет лишь цепочку пузырьков.

Сзади меня — покосившийся деревянный мост. Спереди я надёжно укрыт широким, но уже частично срезанным бобрами ивовым кустом. А тёмный омут реки просматривается просто отлично.

Вдруг в осоках раздались шорохи и сильная возня. Шорох повторялся то дальше, то ближе, словно какое-то крупное существо сновало в высоких травах.

Потом послышался тихий всплеск и царапанье лапок по сухому пригретому солнцем настилу моста. И вот передо мной мокрый зверёк. Но не бобр.

Это была норка американская. Белое пятно у этого зверька только на нижней губе, тогда как у европейской норки обе губы белые.

Отряхнувшись и распушившись, норка мгновенно стала сухой. Она пробежала по доскам, обернулась и исчезла в кочкарнике.

Гость стал хозяином

Норка американская была расселена на водоёмах Центральной России в 30-е годы ХХ века для получения пушнины. Оказавшись более сильной, она активно вытесняет нашу аборигенную европейскую норку. Та мельче (американская до 2 килограммов) и менее агрессивна.

Видеть «американку» приходится часто. На разливе реки Печуги, например, наблюдал в 2010 году, как она буксировала к берегу придушенную ондатру, которая была крупнее этого хищника. Чаще же зверёк довольствуется мелкой рыбой, раками, лягушками, головастиками, моллюсками и птенцами околоводных птиц.

Зимой часто переходит на жизнь под «коблом» — ледяным покровом, спаянным с берегом. После падения осеннего уровня воды ледяные прибрежные коридоры прекрасно защищают её от всех неприятностей. В апреле активность норок увеличивается, следы их чаще попадаются на снегу, видимо, в это время происходит гон.

Если во времена СССР во Владимирской области были зверосовхозы по разведению этого вида норок, где их кормили крайне дешёвой тогда рыбой, то ныне они исчезли.

Численность «американки» точно неизвестна, а в результате падения спроса на пушнину промысел её вообще не ведётся. Правда, иногда она гибнет в ставных капроновых сетях, привлечённая туда рыбой, ну да это дело случая, несчастного для неё.

Так и живёт на водоёмах Владимирской области «эмигрантка в Старый Свет». Суетится, плавает в сумерках, шуршит осоками, оставляя на берегах россыпи чешуек рыб и лягушачьи лапы… Законы природы. Сильнейшие выживают. Довольно часто — с подачи человека. По его небрежности или недомыслию.