Пожарные спасли пассажира автобуса с приступом эпилепсии

Сотрудники МЧС пришли на помощь пассажиру автобуса № 32, у которого произошел приступ эпилепсии. Случилось это накануне вечером во Владимире.

Помощь пришла вовремя

В тот момент, когда пострадавшему стало плохо, автобус проезжал мимо пожарно-спасательной части № 3. Пассажир общественного транспорта Евгений Теодорович, заметив начавшийся у мужчины приступ, не остался в стороне. Сразу же вышел из автобуса и побежал к пожарно-спасательной части. Там он попросил помощи спасателей.

Начальник дежурного караула Иван Игнашенков дал команду своему личному составу, и пожарные всем караулом поспешили к пострадавшему.

— Выяснилось, что с ним произошёл эпилептический припадок. Пожарные оказали гражданину первую помощь: придержали тело от судорог, чтобы предотвратить ранение, повернули голову на бок, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

На место приехала «скорая помощь», мужчину госпитализировали.

Руководство пожарно-спасательного подразделения готовит документы о поощрении личного состава: начальника караула Ивана Игнашенкова, пожарного Романа Стёгина, водителей Максима Пантелеева, Виктора Остроушко, Алексея Курепкина.

Студент спас пассажиров

Сразу же вспоминается случай, когда ковровский студент спас пассажиров автобуса. В декабре 2017 года он самостоятельно остановил автобус, когда его водитель потерял сознание. Молодой человек заметил, что человеку за рулем стало плохо, и взял на себя управление транспортным средством. На момент происшествия в салоне находились четыре человека. Когда водитель маршрутки потерял сознание, автобус шёл на полной скорости. Он выехал на встречную полосу, после чего проехал два светофора, задел несколько автомобилей. В салоне началась паника.

В колледже о подвиге студента узнали после визита представителя ПАТП. После этого преподаватели говорили, что Андрей Зубатов — их гордость. При этом сам юноша о том случае вспоминал неохотно. Говорил, что не привык к повышенному вниманию и поступил так, как поступил бы каждый.