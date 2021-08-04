Пострадавший от урагана дом в Камешковском районе отремонтируют за 20 миллионов

В Камешковском районе приступили к ремонту многоквартирного дома № 6 на улице Морозова в посёлке им. Максима Горького. Здание серьезно пострадало от урагана, обрушившегося 30 июля. Сильный ветер в считанные минуты подхватил кровельное железо и сбросил на землю. Дождь залил квартиры верхнего этажа. Об этом сообщает местная группа «Подслушано Камешково».

Подсчитали убытки

Сотрудники Фонда капитального ремонта уже провели комиссионное обследование дома и установили, что порывом ветра повреждено 100 процентов стропильной системы и покрытия кровли. Пострадали также вентиляционная система и система отопления. Фрагментами повреждена крыша второго корпуса и окна. Над переходом между зданиями шиферная кровля повреждена частично.

Раньше в доме находилось общежитие. Здание построено в середине семидесятых годов.

Ориентировочная стоимость работ по капитальному ремонту дома, по оценкам специалистов, составит более 20 миллионов рублей. Ремонт кровли обойдется в 16,4 миллиона рублей, а ремонт системы теплоснабжения – 3,99 миллиона рублей.

Капремонта хватило на 6 лет

Системы теплоснабжения и водоотведения дома отремонтировали в рамках программы капремонта в 2020 году. Капремонт крыши этого дома проводился в 2015 году. И хотя 5-летний гарантийный срок на выполненные работы истёк в декабре 2020 года, удар стихии кровля должна была выдержать.

Как сообщают наши коллеги с телеканала «Губерния33», по предварительной информации, подрядчик, который устанавливал крышу, неправильно закрепил ее основание, поэтому она и не выдержала сильного ветра.

— Учитывая причину возникновения повреждений, ремонт будет проведён в соответствии с Постановлением администрации области от 14.08.2017 № 678 «Об утверждении Порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», — уточняет пресс-служба областной администрации.

Согласно этому документу, региональный оператор может выполнить работы по капремонту этого многоквартирного дома без его включения в краткосрочный план капитального ремонта.

Ремонтные работы начались 2 августа.

Накануне последствия урагана устраняли в Киржачском районе. Сильный ветер валил деревья, обрывал провода и срывал крыши домов. Без электроснабжения остались более 60 населённых пунктов.