Последствия урагана устраняют в Киржачском районе

Гроза с сильным ветром, обрушившаяся минувшей ночью на Киржачский район области, не прошла без последствий. Сейчас бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение. На данный момент в восстановительных работах задействованы 10 бригад. Всего 37 человек и 17 единиц техники.

Какие точно населенные пункты остались без электричества, не сообщается. Однако энергетики готовы к новым ударам стихии. В филиале «Владимирэнерго» введён режим повышенной готовности.

Порывы ветра при грозе составляли 17 метров в секунду.

— Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, ГУ МЧС по Владимирской области, ЕДДС, другими территориально-сетевыми организациями. Задействован временный информационный центр (ВИЦ), предназначенный для обработки обращений потребителей. Ход восстановительных работ контролирует штаб филиала «Владимирэнерго», — уточняет пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго».

Справка. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных обрывах проводов или других повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.

Сорванные крыши и поваленные деревья

А пока фотографии последствий обрушившейся стихии распространились в социальных сетях. Пользователи публикуют поваленные деревья, оборванные провода и сорванные крыши.

Деревья обрушивались не только на дороги, но и на жилые дома. Ветер был настолько сильный, что деревья выкорчевывало прямо из асфальта.

17 деревьев упали на дорогу Киржач — Покров. Погибших и пострадавших нет, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

— Для ликвидации последствий происшествия – распиловки и уборки упавших деревьев – на место выезжали сотрудники пожарно-спасательной части № 69 города Киржача в количестве 3 человек и 1 единицы техники. В результате проезд автодороги Киржач — Покров был восстановлен, — сообщают в чрезвычайном ведомстве.

Пострадали и автомобили. В Киржаче слетевшее с крыши железо упало прямо на припарковавшиеся во дворе автомобили.

Новый удар стихии

Основной удар стихии накануне обрушился на Тверскую область. По информации источника ТАСС, три человека, включая ребенка, погибли, не менее 15 получили травмы. Повреждено 65 домов, оборваны линии электропередачи, упали порядка 90 деревьев.

Ураган может повториться. Холодный фронт, который стал причиной урагана в Тверской области, будет проходить через Нижегородскую и Владимирскую области в ближайшее время.

— Ночью он [холодный фронт] прошел через Москву. В обед если где-то и будут обострения, то в Нижегородской, Владимирской областях. Но все зависит от того, насколько мощными будут облака в этот период, так как чем выше и мощнее облако, тем его трение с земной поверхностью сильнее. Шквалистый ветер может наблюдаться, но это очень индивидуально, — сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин во вторник.

Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики сделали прогноз погоды на август. Последний месяц лета будет дождливым и умеренно теплым. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».