Последствия пожара в центре Владимира устраняли всю ночь

Последствия крупного пожара на улице Садовая во Владимире устранены. Сотрудники МЧС работали на месте всю ночь. Работы завершилась около четырех часов утра.

Горело офисное здание

Минувшим вечером жители областного центра стали очевидцами крупного пожара. Загорелось трехэтажное офисное здание. Сообщение о возгорание поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 18.08. Когда пожарные были на месте, огнем была охвачена кровля здания.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Клубы дыма были видны из разных точек города. Горожане терялись в догадках, что и где горит. Оказалось, офисное здание.

— Для ликвидации пожара и поиска людей были сформированы четыре звена газодымозащитной службы. В 19.22 пожарные локализовали огонь. В 20.13 открытое горение ликвидировано, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области.

Так выглядит здание после пожара.

Обошлось без жертв

На месте пожара работали 10 единиц техники и 29 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. Что стало причиной случившегося, пока неизвестно. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» рассказывал о крупном пожаре в Коврове. На улице Социалистической горел многоквартирный жилой дом. Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже. Огонь перекинулся на кровлю. 29 жителей дома, среди которых пятеро детей, спасли. 35 человек эвакуировали. Один человек пострадал. Это мужчина 1976 года рождения. Его госпитализировали в Центральную городскую больницу Коврова.

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Дальнейшую судьбу дома определит экспертное заключение. Здание либо признают аварийным, либо будет принято решение о его реконструкции. Ковровчанам, оставшимся без крыши над головой, местные власти обещали оказать помощь.