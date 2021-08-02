Поликлинику для жителей Загородного построят около ОКБ

Во Владимире в микрорайоне Коммунар построят новую поликлинику. Она будет обслуживать детское и взрослое население всех загородных территорий, входящих в состав Владимира. Контракт на разработку проектно-сметной документации здания поликлиники выставлен на портале госзакупок. Стоимость работ — около 10 миллионов рублей.

Адрес размещения нового медучреждения — в районе домов № 43 и 51а по Судогодскому шоссе. На Яндекс.Картах зданий с такими номерами не обнаружено, но по соседству — объекты областной клинической больницы. Свободные площадки есть между акушерским корпусом и жилым домом, а также между акушерским и терапевтическим корпусами. Там сейчас имеются небольшие скверики с деревьями и кустарником. За забором гуляют собачники и мамочки с колясками, а на территории больницы — пациенты и медперсонал в свободное от процедур и лечения время. Уточнения внесли координаты участка. Согласно публичной кадастровой карте, поликлинику построят через дорогу от Воскресенской церкви, по соседству с цветочным павильоном.

Там сейчас растут сосны. Часть их, видимо, вырубят.

Здание в три этажа

Поликлиника будет трехэтажным зданием. Взрослая рассчитана на 8 тысяч человек с возможностью посещения 200 человек в смену. Принимать пациентов будут в будние дни, в выходные обещают дежурного врача. Детская поликлиника рассчитана на 3500 человек. Она будет работать в 2 смены, с приемом 75 детей с каждую смену. В субботу и воскресенье прием не планируется.

На земельном участке также построят площадку для гостевой автомобильной стоянки и стоянки для личного автотранспорта персонала учреждения, площадку для отдыха, сделают тротуары и внутренние проезды для служебного транспорта, а также установят ограждение.

— В ходе первого этапа будет осуществлен сбор исходно-разрешительной документации, расчет нагрузок по инженерным сетям, изыскательские работы. В ходе второго этапа будет разработана проектно-сметная документация. На третьем этапе намечено проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза», — сообщается в конкурсной документации.

Прием в квартире

О строительстве детской поликлиники в Загородном говорят давно. Этот вопрос объективно назрел. Сейчас в Коммунаре есть небольшое помещение, где работают два педиатра и две медсестры. Оно размещено в бывшей квартире в трехэтажном жилом доме на Центральной, 5. Загородный район разрастается. Много детей постоянно проживают в Коммунаре, Заклязьменском, Лунево, Ладоге, Никулино, Шепелево. И это только половина из присоединенных территорий, которые входят в состав Владимира и находятся за мостом через Клязьму. Все они прикреплены к поликлинике № 1. Ответственной же за строительство нового здания будет городская поликлиника № 2.

Взрослое население Загородного района обслуживается в областной клинической больнице. Там находятся терапевты. Можно записаться к некоторым узким специалистам и на обследование в ОКБ. Но, по существу, все жители загородных микрорайонов прикреплены к городской поликлинике на Никитской, 5. Всем пациентам приходится ездить на автобусе с пересадками, чтобы получить медицинскую помощь или выписать лекарства. Это неудобно и затратно, поэтому поликлиника в Загородном — долгожданное событие как для жителей старшего поколения, так и для молодых семей с детьми.