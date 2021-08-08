Платные парковки в Суздале построят за 2 года. Узнайте где

В Суздале за два года планируют построить 855 новых парковочных мест. Область поддержала эту идею выделением 12,5 миллиона рублей. Решение приняли депутаты Законодательного Собрания. Платные парковки появятся на улицах Ленина, Виноградова и Пушкарской. Сейчас они сплошь установлены запрещающими остановку дорожными знаками и табличками, изображающими эвакуатор.

Вопреки ограничениям гости города всё равно паркуют машины вдоль этих улиц на дорогах и даже газонах. Больше-то негде. На улице Виноградова, к примеру, частные дома и здания отделены солидными заборами, подходящими к проезжей части. На Ленина и пешеходам тесно: дорожки местами узкие, между домами и дорогой не разойтись.

На перехват!

Кроме того, в городе появятся т.н. перехватывающие парковки. На портале госзакупок выставлен контракт на выполнение работ по разработке их проектно-сметной документации.

Перехватывающая парковка — это автомобильная стоянка, которая расположена вблизи транспортных путей и создана для уменьшения потока на дорогах и предотвращения пробок.

Благодаря такому способу парковки, водитель в любой момент может добраться до своего автомобиля на общественном транспорте, оставив его недалеко от места жительства или работы.

Стоимость контракта — 3,5 миллиона рублей. Определены адреса парковок:

— въезд со стороны Владимира (южная сторона);

— в районе улицы Транспортной;

— въезд со стороны села Кидекша (восточная сторона);

— в районе улицы Васильевской.

— Эти автостоянки будут сделаны в единой архитектурной концепции. Там должен быть павильон с центральным постом, туалеты, информация для туристов, небольшие точки питания, — пояснили в администрации Суздаля.

Также площадки осветят и установят там видеонаблюдение. Будут места размещения модулей велопарковки и вендингового оборудования.

К юбилею 2024 года

В 2024 году планируется масштабно отпраздновать 1000-летие Суздаля. К этому времени составлен список мероприятий по благоустройству общественных пространств, ремонту дорог, прокладки коммуникаций.

По итогам первого полугодия выполнения бюджета 2021 года выделены первые денежные средства.

Так, 4,5 миллиона рублей направят на проектно-сметную документацию на благоустройство скверов Пожарского, «Вечный огонь», Златоустовского кладбища и заказника «Ильинский луг».

Свыше 55,7 миллиона рублей потратят на реконструкцию уличного освещения. В первую очередь его проведут на центральной улице Ленина. Протяженность участка обновления — 3,5 километра.

Порядка 40 миллионов рублей направят на благоустройство 6,2 километра пешеходных дорожек и ремонт трёх мостов через реку Мжару и через овраг на Красной горке.

Кстати

21 и 22 августа в Суздале вновь пройдет фестиваль Дениса Мацуева и Фонда «Новые имена» «ALMA MATER» (6+). Всемирно известный пианист и художественный руководитель фестиваля выступит на его открытии 21 августа в 19.00 в амфитеатре Главного туристического комплекса (ГТК) вместе с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина. Не пропустите!