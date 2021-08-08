Платежи за тепло вырастут на 15-42% для домов «в возрасте»

Жителям Владимира пересчитали платежи за отопление. Причина — утверждение единых нормативов на всей территории области. Они вступят в силу с 1 октября 2021 года. Коснётся это не всех, а только домов постройки старше 22 лет, где отсутствуют общедомовые приборы учета тепловой энергии.

— Для жителей одноэтажных домов до 1999 года постройки включительно, норматив потребления увеличится до 42%, в 2-этажных домах — до 15%, в 3-4 этажных — до 23%, в 5-9 этажных будет как рост на 1%, так и снижение до 22%, — пояснила администрация города Владимира.

Дали отсрочку

Решение о введении единых нормативов для всех коммунальных услуг приняли на федеральном уровне. Во Владимирской области в каждом муниципальном образовании действовали свои нормативы. Учитывали особенности конструкций домов, делали градацию на этажность, на материалы стен и фундамента.

Теперь же область рассчитала единые для всех ставки.

Департамент цен и тарифов сделал это ещё в 2019 году. Но вводили их поэтапно, опасаясь социального напряжения из-за роста коммунальных платежей.

С января 2020 года в области стали действовать единые нормативы на горячее и холодное водоснабжение, на водоотведение. Рост платежей произошел во многих территориях. Но это побудило жителей ставить приборы учета, которые скорректировали суммы в квитках.

Дважды переносили из-за пандемии запуск единых ставок на тепло. С июля 2021 года вступили в силу единые нормативы на отопление для всех домов, кроме 1-4 этажей и постройки до 1999 года. Им дали отсрочку в два месяца.

Но к концу 2021 года единые нормативы должны работать на территории всей области.

Субсидия компенсирует

По нормативам платят только те, у кого отсутствуют общедомовые приборы учёта. Тому есть две причины тому: технические характеристики дома не позволяют это сделать или жители сами отказались от счетчиков.

Денежную компенсацию выплатят жителям тех домов, чьё техническое состояние не позволяет установить приборы учёта. Правда, придётся ещё побегать, чтобы получить эту субсидию. Нужно собрать акты от управляющей компании о невозможности поставить приборы, предоставить справки о зарегистрированных жильцах и доходах. Обращаться необходимо в отделы социальной защиты.

Собственникам жилых помещений, чьи дома находятся в нормальном состоянии, рекомендуют установить приборы учета тепловой энергии. Чтобы потом платить меньше.