Платежи за тепло вырастут на 15-42% для домов «в возрасте»

Скачок тарифов коснется домов без приборов

Жителям Владимира пересчитали платежи за отопление. Причина — утверждение единых нормативов на всей территории области. Они вступят в силу с 1 октября 2021 года. Коснётся это не всех, а только домов постройки старше 22 лет, где отсутствуют общедомовые приборы учета тепловой энергии.

— Для жителей одноэтажных домов до 1999 года постройки включительно, норматив потребления увеличится до 42%, в 2-этажных домах — до 15%, в 3-4 этажных — до 23%, в 5-9 этажных будет как рост на 1%, так и снижение до 22%,пояснила администрация города Владимира.

Дали отсрочку

Решение о введении единых нормативов для всех коммунальных услуг приняли на федеральном уровне. Во Владимирской области в каждом муниципальном образовании действовали свои нормативы. Учитывали особенности конструкций домов, делали градацию на этажность, на материалы стен и фундамента.

Теперь же область рассчитала единые для всех ставки.

Департамент цен и тарифов сделал это ещё в 2019 году. Но вводили их поэтапно, опасаясь социального напряжения из-за роста коммунальных платежей.

Во Владимире полным ходом идет ремонт теплосетей

Во Владимире пересчитали норматив на отопление

С января 2020 года в области стали действовать единые нормативы на горячее и холодное водоснабжение, на водоотведение. Рост платежей произошел во многих территориях. Но это побудило жителей ставить приборы учета, которые скорректировали суммы в квитках.

Дважды переносили из-за пандемии запуск единых ставок на тепло. С июля 2021 года вступили в силу единые нормативы на отопление для всех домов, кроме 1-4 этажей и постройки до 1999 года. Им дали отсрочку в два месяца.

Но к концу 2021 года единые нормативы должны работать на территории всей области.

Субсидия компенсирует

По нормативам платят только те, у кого отсутствуют общедомовые приборы учёта. Тому есть две причины тому: технические характеристики дома не позволяют это сделать или жители сами отказались от счетчиков.

В 2021 рост платежей жителей области не должен превышать 5,4%

Денежную компенсацию выплатят жителям тех домов, чьё техническое состояние не позволяет установить приборы учёта. Правда, придётся ещё побегать, чтобы получить эту субсидию. Нужно собрать акты от управляющей компании о невозможности поставить приборы, предоставить справки о зарегистрированных жильцах и доходах. Обращаться необходимо в отделы социальной защиты.

Собственникам жилых помещений, чьи дома находятся в нормальном состоянии, рекомендуют установить приборы учета тепловой энергии. Чтобы потом платить меньше.

Фото «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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